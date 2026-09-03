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مشاور وزیر علوم گفت: دانشجویان امروز، نسل دوم و سوم ایثارگران هستند که مطالبات آنان از جنس دیدهشدن شخصیت علمی و استعدادهای فردی است. ما نباید این قشر را صرفاً از دریچه «سهمیه و تسهیلات» ببینیم، بلکه باید آنان را به عنوان سرمایههای انسانی و ظرفیتهای راهبردی آینده کشور باور داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سی و یکمین نشست مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاههای سراسر کشور، با تأکید بر لزوم تحول در مدیریتِ این حوزه، رویکرد حراستها را همواره «صیانتمحور» دانست. وی همچنین با تحلیل مطالبات نسل جدید ایثارگران، خواستار نگاه راهبردی به این دانشجویان فراتر از تسهیلات قانونی شد.
دکتر بیات با تبیین اولویتهای جدید نظام مدیریتی در حمایت از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بر ضرورت تحول در رویکردهای اجرایی و تغییر نگاه حراست دانشگاهها به صیانت از کرامت انسانی تأکید کرد.
بیات با تأکید بر تفاوت ماهوی نسل جدید دانشجویان شاهد و ایثارگر با دورههای گذشته، گفت: «دانشجویان امروز، نسل دوم و سوم ایثارگران هستند که مطالبات آنان از جنس دیدهشدن شخصیت علمی و استعدادهای فردی است. ما نباید این قشر را صرفاً از دریچه «سهمیه و تسهیلات» ببینیم، بلکه باید آنان را به عنوان سرمایههای انسانی و ظرفیتهای راهبردی آینده کشور باور داشته باشیم.
وی با انتقاد از برخوردهای کلیشهای و تشریفاتی در تکریم جامعه ایثارگری، اظهار داشت: تکریم نباید تنها در برگزاری مراسمهای سالانه خلاصه شود؛ بلکه باید در کیفیت خدمترسانی روزمره متبلور گردد. سرگردانی دانشجوی ایثارگر میان واحدهای آموزشی، مالی و اداری، مغایر با شأن و کرامت آنان است. ضروری است که با ایجاد همافزایی میان بخشهای مختلف دانشگاهی، فرآیندهای اداری تسهیل شده و از تبدیل مسائل کوچک به چالشهای مدیریتی جلوگیری شود.
مشاور وزیر علوم با تبیین نقش نهادهای حراستی در دانشگاهها گفت: مدیریت حراست همواره "صیانتمحور" بوده است. وظیفه حراست، نه جایگزینی نهادهای حمایتی (مانند بنیاد شهید)، بلکه شناسایی پیشدستانه مسائل و گرهگشایی از چالشهای بینبخشی است. هنر مدیریت حراستی در این است که پیش از آنکه یک نارضایتی به بحران اجتماعی تبدیل شود، با رصد دقیق و انتقال صحیح مشکلات به مدیران، زمینههای رضایتمندی را فراهم آورد.
دکتر بیات در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت صیانت از شأن اجتماعی دانشجویان ایثارگر تأکید کرد و افزود: در فضای دانشگاهی، برخی قضاوتهای نادرست پیرامون تسهیلات ایثارگری وجود دارد که این دانشجویان نباید تاوانِ آن را بدهند. همه ما موظفیم از جایگاه قانونی و حقوق این عزیزان در برابر هرگونه نگرش ناعادلانه مراقبت کنیم. نقش مسئولین امور شاهد و ایثارگر در این مسیر، صیانت از کرامت علمی و اجتماعی دانشجویان است تا آنان بدون دغدغههای حاشیهای، به تحصیل خود ادامه دهند.