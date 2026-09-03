به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و پلیس فتا، صفحه مجازی فردی که با انتشار محتوای توهین آمیز و مطالب کذب ، اقدام به تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش روانی شهروندان می‌کرد شناسایی شد.

وی افزود: با اقدامات فنی و تخصصی پلیسی، هویت متهم ۴۰ ساله این پرونده شناسایی و با هماهنگی قضائی ، در یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های پلیسی به بزه انتسابی خود اعتراف کرد، گفت: پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.