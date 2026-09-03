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تنها سالن همایش منطقه دشت سر آمل با ظرفیت ۸۰ نفر در دبیرستان رضوان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته دولت، سالن همایش شهید دانشآموز ماکان نصیری در دبیرستان پسرانه دولتی رضوان دشت سر با حضور فرماندار ویژه آمل و اعضای شورای آموزش و پرورش به بهرهبرداری رسید.
رئیس اداره آموزش و پرورش آمل گفت: دبیرستان رضوان یکی از بزرگترین مدارس عادی روستایی استان مازندران محسوب میشود و سالن همایش این مجموعه به بهرهبرداری رسید.
مرتضی عسگری افزود: سالن همایش شهید ماکان نصیری با ظرفیت ۸۰ صندلی احداث شده و به عنوان تنها سالن همایش منطقه دشت سر میتواند میزبان برنامههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه باشد.
وی گفت: راهاندازی این سالن با همراهی خیرین، خانوادههای دانشآموزان و مجموعه دبیرستان رضوان انجام شد و عملیات تکمیل طرح نیز در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رسید.
رئیس آموزش و پرورش آمل افزود: توسعه امکانات مدارس، بهویژه در مناطق روستایی، یکی از محورهای مهم فعالیت آموزش و پرورش است و تلاش میشود دانشآموزان در نقاط مختلف شهرستان از امکانات آموزشی و رفاهی مناسب برخوردار باشند.
عسگری گفت: عدالت آموزشی تنها به فراهم کردن امکان تحصیل محدود نمیشود و دانشآموزان باید به فضاها و امکانات مناسب فرهنگی، ورزشی و آموزشی نیز دسترسی داشته باشند.
وی افزود: امسال تعدادی از مدارس شهرستان آمل به چمن مصنوعی مجهز شدهاند و این روند در مدارس روستایی نیز دنبال خواهد شد.
رئیس آموزش و پرورش آمل گفت: در آینده نزدیک دبیرستان رضوان نیز به چمن مصنوعی مجهز میشود و این امکان ورزشی در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
عسگری افزود: هدف آموزش و پرورش این است که ظرفیتهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی مدارس شهرستان، بهویژه مدارس مناطق روستایی، به شکل متوازن توسعه پیدا کند تا دانشآموزان از فرصتهای برابر برای رشد و پیشرفت برخوردار باشند.