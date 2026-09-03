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تیم ملی طنابکشی ایران در مرحله نیمهنهایی بازیهای جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان، مقابل گرجستان به برتری رسید و راهی دیدار پایانی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی طنابکشی ایران در مرحله نیمهنهایی بازیهای جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان، مقابل گرجستان به میدان رفت و با کسب پیروزی برابر این تیم، جواز حضور در دیدار فینال را به دست آورد.
نمایندگان کشورمان با این پیروزی، یک گام دیگر به کسب نشان طلای این رقابتها نزدیک شدند و برای رسیدن به عنوان قهرمانی به مصاف حریف خود قزاقستان در فینال میروند.