تیم ملی طناب‌کشی ایران در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان، مقابل گرجستان به برتری رسید و راهی دیدار پایانی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی طناب‌کشی ایران در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان، مقابل گرجستان به میدان رفت و با کسب پیروزی برابر این تیم، جواز حضور در دیدار فینال را به دست آورد.

نمایندگان کشورمان با این پیروزی، یک گام دیگر به کسب نشان طلای این رقابت‌ها نزدیک شدند و برای رسیدن به عنوان قهرمانی به مصاف حریف خود قزاقستان در فینال می‌روند.