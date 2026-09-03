سرپرست صندوق رفاه دانشجویان گفت: بر اساس قانون، دانشجویان ایثارگر از مزیت سنوات تحصیلی اضافی (دو ترم برای مقاطع کارشناسی و دکتری و یک ترم برای مقاطع کارشناسی ارشد و کاردانی) برخوردارند, با این حال، در زمینه بهره‌مندی از خدمات رفاهی در این سنوات، چالش‌هایی وجود داشت که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مرتفع گردید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهندس حجتی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان، در دومین روز از سی و یکمین نشست مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور، از تغییر رویکرد این صندوق در حمایت رفاهی از دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر خبر داد.

مهندس حجتی با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های ایثارگر در نظام جمهوری اسلامی و ضرورت صیانت از روحیه امید در نسل جوان، اظهار داشت: تسهیل مسیر تحصیل برای دانشجویان ایثارگر، نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه تکلیفی برای تکریم ارزش‌های دینی و ملی است. ما نباید اجازه دهیم مشکلات رفاهی، صورت‌مسئله‌ای برای ناامیدی یا دلزدگی این دانشجویان ایجاد کند و می‌بایست با تدبیر، گره‌های موجود را با شفافیت و قاطعیت بگشاییم.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان در تشریح تسهیلات جدید این صندوق بیان کرد: بر اساس قانون، دانشجویان ایثارگر از مزیت سنوات تحصیلی اضافی (دو ترم برای مقاطع کارشناسی و دکتری و یک ترم برای مقاطع کارشناسی ارشد و کاردانی) برخوردارند. با این حال، در زمینه بهره‌مندی از خدمات رفاهی در این سنوات، چالش‌هایی وجود داشت که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مرتفع گردید.

وی در ادامه اعلام کرد: از این پس، ترم‌های اضافی (سنوات تحصیلی) دانشجویان شاهد و ایثارگر به‌عنوان (ترم‌های رفاهی) لحاظ شده و تمامی یارانه‌ها، امکانات تغذیه و خدمات رفاهی که به دانشجویان در سنوات عادی تعلق می‌گیرد، برای این دسته از دانشجویان نیز فعال خواهد شد.

مهندس حجتی در خصوص سازوکار اجرایی این طرح تصریح کرد: به‌منظور اجرای دقیق و شفاف این دستورالعمل، لازم است فرایندی طراحی شود که اطلاعات این دانشجویان از طریق کمیسیون‌های موارد خاص دانشگاه‌ها به صندوق رفاه منعکس گردد. مدیران امور دانشجویی دانشگاه‌ها متولی انتقال این اطلاعات هستند تا امکانات یارانه‌ای به‌صورت هوشمند و سیستمی برای این عزیزان فعال شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری مدیران دانشگاهی و تکمیل گزارش‌های ارسالی، این خدمت رفاهی از نیمه دوم ترم جاری به‌صورت رسمی و سراسری عملیاتی شود تا دانشجویان ایثارگر بدون دغدغه معیشتی، به تحصیل خود ادامه دهند.