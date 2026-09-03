نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: برگزاری اجلاسیه شهدا، آثار عمیق فرهنگی و اجتماعی دارد که می‌تواند در مقابله با جنگ تبلیغاتی و فرهنگی دشمن مؤثر باشد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با دست اندرکاران اجلاسیه شهدای بیرجند گفت: دشمن با بهره گیری از جنگ فرهنگی و تبلیغاتی تلاش می‌کند جامعه را نسبت به اسلام، انقلاب، شهدا و مسئولیت‌های خود دچار غفلت کند که به همین علت اجلاسیه‌های شهدا باید از یک برنامه تشریفاتی فراتر رود و به بستری برای تبیین راه و آرمان شهدا و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده تبدیل شود.

آیت‌الله عبادی افزود: انقلاب اسلامی در طول دهه‌های گذشته همواره با توطئه‌های تحریم، جنگ، کودتا، فتنه و فشار‌های سیاسی و اقتصادی مواجه بوده، اما با وجود همه این فشارها، مسیر خود را ادامه داده و امروز به مرحله‌ای رسیده که آثار آن در تحولات منطقه و جهان قابل مشاهده است.