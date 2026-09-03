رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در اصفهان: معلمان با انعطاف در اجرای برنامه درسی، آموزش را متناسب با نیاز دانش‌آموزان بومی‌سازی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی لطیفی در نشست «زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی» در اصفهان، با اشاره به ضرورت توجه به انعطاف در اجرای برنامه درسی گفت: همه فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در کتاب‌های درسی الزاماً برای تحقق اهداف آموزشی در همه مدارس و برای همه دانش‌آموزان مناسب نیست و باید این امکان وجود داشته باشد که متناسب با بوم و نیاز مخاطب، فعالیت‌های یادگیری مناسب‌تری انتخاب و اجرا شود.

وی افزود: انعطاف در برنامه درسی به این معناست که مدرسه بتواند با رعایت راهنمای برنامه درسی، اهداف و انتظارات عملکردی، در برخی موارد از بخشی از فعالیت‌های کتاب صرف‌نظر کرده و فعالیت یادگیری دیگری را جایگزین کند، همچنین معلم می‌تواند متناسب با نیاز دانش‌آموزان، زمان پرداختن به هر واحد یادگیری یا عنوان درسی را تنظیم کند.

لطیفی با بیان اینکه یک جدول بودجه‌بندی سالانه واحد و یکسان برای همه مدارس کشور را رویکرد مناسبی نمی‌دانیم، گفت: شرایط مدارس، مناطق و دانش‌آموزان با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت‌ها باید در برنامه‌ریزی آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: انعطاف در اجرای برنامه درسی به این معناست که روش‌های مختلفی می‌توانند به تحقق انتظارات عملکردی منجر شوند و تحقق این انتظارات لزوماً محدود به یک کتاب یا یک فعالیت مشخص نیست، بنابراین معلم و مدرسه باید بتوانند با توجه به شرایط خود، از ظرفیت‌های موجود برای طراحی موقعیت‌های یادگیری مناسب استفاده کنند.

لطیفی تأکید کرد: یکی از انتظارات ما از رهبران آموزشی این است که این رویکرد را در مدارس دنبال کنند و در جریان نظارت نیز توجه داشته باشند که اگر معلمی فعالیتی از کتاب را تغییر داده است، این تغییر باید در راستای تحقق انتظارات عملکردی و با هدف بهبود فرایند یادگیری انجام شده باشد.