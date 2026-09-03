پخش زنده
امروز: -
وزارت خارجه چین در محکوم کردن تحریمهای آمریکا علیه ایران اعلام کرد: واشنگتن باید اقدامهای اشتباه خود را تصحیح کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این وزارتخانه تاکید کرد: آمریکا را تشویق میکنیم هرچه سریعتر اقدامهای اشتباه را تصحیح و تحریمهای تحمیل شده علیه شرکتها و شهروندان چینی را لغو کند.
وزارت بازرگانی چین هم اعلام کرد، پکن قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکتها و شهروندان خود محافظت خواهد کرد.
چین هفته گذشته نیز تاکید کرد که همکاری چین و ایران همواره در چارچوب حقوق بین الملل انجام شده است و نباید مورد مداخله یا اخلال قرار گیرد.
آمریکا پس از شکست در عرصه نظامی در برابر ایران، برای تحمیل خواستههای غیرقانونی خود، بر سیاست شکست خورده فشار اقتصادی علیه تهران روی آورده است.