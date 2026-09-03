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رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر شناسایی مطالبات نسل جدید برای مدیریت بهینه دانشگاهها، «تأمین زیستبوم رفاهی مطلوب» و «تقویت بورسهای شغلی برای مهارتافزایی دانشجویان» را از اولویتهای راهبردی سازمان امور دانشجویان در مسیر جلوگیری از مهاجرت نخبگان برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سعید حبیبا, معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، در سفر به شهر نیشابور، ضمن بازدید از دانشگاه نیشابور، از نزدیک در جریان زیرساختها، امکانات رفاهی و ورزشی، خوابگاهها و مرکز مشاوره و بهداشت این دانشگاه قرار گرفت.
رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر تفاوت مطالبات نسل جدید دانشجویان نسبت به ادوار گذشته، خاطرنشان کرد: برای مدیریت موفق دانشگاه در شرایط کنونی، باید ضمن شناخت دقیق جنس خواستههای نسل دانشجو، مسیر توسعه را با حفظ هویت ایرانی-اسلامی و با شتاب متناسب طی کنیم.
حبیبا، تأمین نیازهای رفاهی و صنفی را از اولویتهای اصلی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان دانست و افزود: ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در گرو رفاه دانشجویان است و بر همین اساس، هدف ما ایجاد یک زیستبوم بهینه و پویا برای دانشگاهیان است.
رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین توانمندسازی دانشجویان را ضروری برشمرد و تصریح کرد: تقویت بورسهای صنعت و مشاغل با هدف ارتقای مهارتهای فنی و کاربردی دانشجویان در دستور کار قرار دارد تا ضمن تسهیل اشتغال فارغالتحصیلان، زمینه کاهش مهاجرت نخبگان فراهم شود.