به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سعید حبیبا, معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، در سفر به شهر نیشابور، ضمن بازدید از دانشگاه نیشابور، از نزدیک در جریان زیرساخت‌ها، امکانات رفاهی و ورزشی، خوابگاه‌ها و مرکز مشاوره و بهداشت این دانشگاه قرار گرفت.

رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر تفاوت مطالبات نسل جدید دانشجویان نسبت به ادوار گذشته، خاطرنشان کرد: برای مدیریت موفق دانشگاه در شرایط کنونی، باید ضمن شناخت دقیق جنس خواسته‌های نسل دانشجو، مسیر توسعه را با حفظ هویت ایرانی-اسلامی و با شتاب متناسب طی کنیم.

حبیبا، تأمین نیازهای رفاهی و صنفی را از اولویت‌های اصلی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان دانست و افزود: ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در گرو رفاه دانشجویان است و بر همین اساس، هدف ما ایجاد یک زیست‌بوم بهینه و پویا برای دانشگاهیان است.

رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین توانمندسازی دانشجویان را ضروری برشمرد و تصریح کرد: تقویت بورس‌های صنعت و مشاغل با هدف ارتقای مهارت‌های فنی و کاربردی دانشجویان در دستور کار قرار دارد تا ضمن تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان، زمینه کاهش مهاجرت نخبگان فراهم شود.