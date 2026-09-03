به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر جشنواره گفت: این جشنواره در ۶ محور هنری خوشنویسی، فیلم کوتاه، شعر، تئاتر، سرود و هنر‌های تجسمی شهریور ماه سال گذشته آغاز شده بود.

هدایت الله ابراهیمی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ نهج البلاغه و برقراری ارتباط بین نسل جوان و نوجوان با حکمت‌ها و معارف این کتاب ارزشمند بود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور نیز این جشنواره را در نوع خود بی نظیر دانست و گفت: استفاده از قالب‌های هنری برای ترویج نهج البلاغه، ویژگی خاص این جشنواره بود.

حجت الاسلام علی ملانوری افزود: کاری که در شهرستان شهرضا با اتکا به توان مردمی انجام شده الگوی خوبی برای نشر در سطح کشور است و ما آمادگی داریم که مجموعه هنرمندان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور را برای برگزاری این جشنواره در سطح ملی در سال‌های آینده، مشارکت دهیم.

در این مراسم از ۱۲۰ هنرمند و آثار برگزیده از بین هزار و ۲۷۵ اثر ارسالی تجلیل شد.