خانواده مرحومه محسنی با همکاری هنرمند و بازیگر سینما و تلویزیون سیروس همتی هزینه مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت مادر مرحومه را صرف آزادی ۵ زندانی البرزی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، این اقدام متفاوت و ماندگار که پایان چشم‌انتظاری پنج خانواده را فراهم ساخت، با پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال توسط خانواده نیکوکار در دفتر مرکز نیکوکاری شهدای زندان‌ها و باحضور مسئولان زندان‌های استان صورت گرفت.

خانواده مرحومه محسنی با همکاری هنرمند و بازیگر سینما و تلویزیون سیروس همتی هزینه مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت مادر مرحومه را صرف آزادی ۵ زندانی البرزی کردند.