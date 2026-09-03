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خانواده مرحومه محسنی با همکاری هنرمند و بازیگر سینما و تلویزیون سیروس همتی هزینه مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت مادر مرحومه را صرف آزادی ۵ زندانی البرزی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، این اقدام متفاوت و ماندگار که پایان چشمانتظاری پنج خانواده را فراهم ساخت، با پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال توسط خانواده نیکوکار در دفتر مرکز نیکوکاری شهدای زندانها و باحضور مسئولان زندانهای استان صورت گرفت.
خانواده مرحومه محسنی با همکاری هنرمند و بازیگر سینما و تلویزیون سیروس همتی هزینه مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت مادر مرحومه را صرف آزادی ۵ زندانی البرزی کردند.