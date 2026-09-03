به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و فرا رسیدن هفته وحدت، همایشی تحت عنوان نخبگان عالم تمدن‌ساز با حضور روحانیون شیعه و سنی شهرستان‌های شمال استان در ماکو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،این گردهمایی با هدف شناساندن معیار‌های لازم برای نخبگان دینی و تأکید بر ضرورت بازگشت به آموزه‌های پیامبر (ص) برای تقویت روحیه امید و ایستادگی در برابر دشمنان برگزار شد.

در این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه، با تأکید بر عظمت وجود مقدس پیامبر اکرم (ص)، میلاد ایشان را فرصتی برای بازخوانی سیره نبوی و توجه به مسئولیت‌های جامعه اسلامی دانست.

وی ضمن اشاره به ضرورت عمل به آموزه‌های اسلام، کسب علم، حق‌طلبی و استقامت در مسیر دین، بر اهمیت کلیدی وحدت تأکید کرد و افزود: امروز پراکندگی و فاصله میان کشور‌های اسلامی، زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان فراهم کرده است؛ لذا همگرایی امت، یک ضرورت استراتژیک است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی همچنین جهاد و جانفشانی در راه ارزش‌های اسلامی را از وظایف گریزناپذیر علما دانست و خاطرنشان کرد: که دفاع از دین نیازمند فداکاری، ایثار و حضور مسئولانه در میدان است.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام سید محمد هاشمی، امام جمعه ماکو و ماموستا آیت جهانگیری، امام جماعت اهل سنت ماکو، در صحبت‌های جداگانه بر اهمیت بیش از پیش اتحاد و همبستگی مسلمانان در مقابله با ترفند‌های شوم دشمنان اسلام تأکید کردند.

همچنین حجت‌الاسلام آزاد موسوی، مدیر مرکز اسلامی استان، در حاشیه این همایش در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما بر جنبه‌های فکری این رویداد تأکید کرد و گفت: این همایش‌ها زمینه‌ساز ایجاد یک جنبش نرم‌افزاری و فکری است تا اساتید حوزه، دانشگاه، مبلغان و معلمان دوشادوش یکدیگر برای ایجاد اندیشه‌ای جدید تلاش کنند که بتواند تمدن نوین ایرانی-اسلامی را به شکل واقعی شکل داده و به مرحله اجرا برساند.

این همایش با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و فعالان حوزه تقریب در شهرستان ماکو به پایان رسید.