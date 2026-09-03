رئیس جمهور برقراری عدالت را امری ضروری در حوزه حمل‌ونقل عمومی و همگانی برشمرد و گفت: اساتید و دانشگاهیان با دانش و تجربه‌ای که دارند، می‌توانند نقش محوری در برقراری عدالت در حوزه حمل و نقل عمومی و همگانی ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان در جلسه‌ای تخصصی با عنوان «ساماندهی تردد و صرفه‌جویی مصرف سوخت» که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از اساتید برجسته دانشگاه‌های مطرح کشور برگزار شد، با تأکید بر توان و دانش داخلی و طرح کلیات مسأله، اظهار داشت: هر یک از شما اساتید و دانشگاهیان از توانمندی‌های علمی و تخصصی بارزی در حوزه حمل‌ونقل و مهندسی ترافیک برخوردار هستید که اگر چشم‌انداز روشنی برای آینده کشور ترسیم شود، بدون تردید برای تحقق اهداف به نتیجه مطلوب دست خواهیم یافت.

در بخشی از این جلسه تخصصی حدود ۲۰ تن از صاحب‌نظران و اساتید برجسته دانشگاهی، نظرات، پیشنهادها، راهکار‌ها و چشم‌انداز خود را در محور‌های مختلف با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه تمامی دانشجویان و دانشگاهیان باید با عزم و ایمانی راسخ به میدان آیند تا در عرصه‌های گوناگون به جامعه خود خدمت کنند، ادامه داد: ایجاد ارتباطات سازنده، تعامل و همکاری برای پیشبرد اهداف و طرح‌های مطرح‌شده، از الزامات بنیادین خدمت به جامعه است. چنانچه به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم، قطعاً مشکلات را برطرف خواهیم کرد و دیگر در برابر هیچ‌کس سر خم نخواهیم کرد. دولت در کنار شماست و بستر لازم را برای اقدامات مؤثرتان در حوزه مدیریت مصرف سوخت و مهندسی ترافیک فراهم خواهد کرد.

پزشکیان برقراری عدالت را امری ضروری در حوزه حمل‌ونقل عمومی و همگانی برشمرد و گفت: هر یک از شما اساتید و دانشگاهیان با دانش و تجربه‌ای که دارید، می‌توانید نقش محوری در برقراری عدالت در این حوزه ایفا کنید. به‌عنوان نمونه، در طرح‌های عملیاتی خود این ظرفیت را دارید که تعیین کنید کدام نوع از وسایل نقلیه نظیر قطار، مترو یا جاده، متناسب با شرایط محیطی و جغرافیایی هر شهر یا استان است. تئوری‌های خود را به‌گونه‌ای مطرح کنید که قابلیت اجرا داشته باشند و از پیوست علمی مبتنی بر الگو‌های جهانی و منطقه‌ای برخوردار باشند.

رئیس‌جمهور ایجاد ساختار حمل‌ونقل پویا و کارآمد، طراحی شریان‌های ارتباطی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای، مدیریت اصولی برنامه‌های اجرایی و رصد مستمر آنها، شیوه‌های انتقال و جابجایی بار، مدیریت منابع و اثربخشی را از مؤلفه‌های اساسی ایده‌های کارشناسی عنوان کرد و برای نتیجه‌بخشی این موارد، تعهد مدیران ارشد را ضامن بهبود شرایط در حوزه تردد و کاهش مصرف سوخت دانست.

پزشکیان همچنین مشارکت صاحبان فرایند را از دیگر الزامات ضروری برای طرح‌ها و برنامه‌های اصلاحی حوزه تردد و اصلاح الگوی مصرف نامید و تصریح کرد: چنانچه می‌خواهید تصمیمی در این زمینه اتخاذ کنید، باید با رانندگان کامیون، تاکسی، شهروندان عادی و حتی کارمندان گفت‌و‌گو و تعامل داشته باشید و ابعاد مختلف روند را مورد بررسی قرار دهید. آموزش، تغییر رفتار و استفاده از داده‌ها، زمینه و دقت را برای رسیدن به نتیجه مطلوب فراهم می‌کند.

رئیس‌جمهور برقراری تناسب میان منابع و مصرف را از نکات کلیدی هر اقدامی در جهت تغییر رفتار و سیاست‌گذاری در عرصه‌های گوناگون عنوان کرد و گفت: در تمامی شاخص‌های توسعه در حوزه مدیریت مصرف سوخت و مهندسی رفت‌وآمد، حفظ محیط‌زیست یک اصل انکارناپذیر است و تمام استاندارد‌های جهانی بر این مسئله تأکید دارند؛ لذا ساختار‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و احیا شوند که به محیط‌زیست آسیبی نرسد. تلاش کنیم روند‌های نادرست اصلاح شوند و میان منابع موجود و شیوه مصرف تناسب برقرار باشد تا با چالش‌های جدی مواجه نشویم. ضرورت دارد جهانی بیندیشیم، منطقه‌ای عمل کنیم و از همین فردا نخستین گام را برای اجرای ایده‌ها برداریم.

پزشکیان مشارکت بخشی و بین‌بخشی را امری ضروری در حوزه همکاری و تعامل میان دانشگاه و سایر دستگاه‌ها برشمرد و اظهار داشت: تمام اقدامات ما باید بر اساس شواهد علمی و نگاهی جامع برگرفته از علوم گوناگون باشد تا بتوانیم عدالت را برقرار کنیم، روابط بین‌بخشی را تقویت نماییم و مردم نیز همراهی لازم را داشته باشند. برای این اقدامات باید از تکنولوژی و فناوری‌های نوین بهره گرفت. برای ارتقای سطح کارآمدی و بهره‌وری ضرورت دارد بدانیم در کجا قرار داریم و در مسیر دستیابی به نتیجه مطلوب، چه ابزار‌هایی مورد نیاز است. تمام تصمیمات ما باید از منظر علمی و اقتصادی با یکدیگر همخوانی داشته باشند و پیوست آینده‌نگرانه به تمام موضوعات در زمینه کاهش مصرف انرژی و سوخت و کنترل تردد، لحاظ شود.

رئیس‌جمهور پنج اصل مهم در آموزش را «کار تیمی، توانایی حل مسئله، ایجاد ساختار، برقراری ارتباطات مؤثر و مدیریت» عنوان کرد و افزود: اکنون به دنبال این هستیم تا با تغییر شیوه آموزش در نظام تعلیم و تربیت، این پنج اصل را در میان تمام دانش‌آموزان نهادینه کنیم تا آنها به عنوان سرمایه‌های اجتماعی ما در آینده، بتوانند به جامعه خود خدمت کنند.

در بخش دیگری از این جلسه تخصصی، دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی از اقدامات دفتر مدیریت حل کلان مسائل کشور (محکم) ارائه کرد و بیان داشت: تمام اساتید و صاحب‌نظران حاضر در این جلسه، با نگاهی به شرایط موجود کشور و با در نظر گرفتن تمام متغیرها، تلاش خود را برای ساماندهی وضعیت تردد و صرفه‌جویی در مصرف سوخت معطوف خواهند کرد.

همچنین اصلاح قوانین و شیوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری‌های نوین و داده‌کاوی در حوزه مدیریت مصرف سوخت و کنترل ترافیک، صدور کارت شهروندی حمل‌ونقل همگانی در راستای برقراری عدالت اجتماعی، نوسازی ناوگان فرسوده کامیون، اجرای سرویس‌های هم‌پیمایی، توجه به طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، شیوه مدیریت تقاضای مصرف سوخت و عوارض‌سنجی، بخشی از مواردی بود که از سوی صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه در حوزه ساماندهی رفت‌وآمد‌های شهری و بین‌شهری و مدیریت مصرف سوخت مطرح شد.