به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ گروه خودروسازی سایپا در اصلاحیه‌ای خطاب به نمایندگی‌های خودرو در پی اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز تولید خودرو، قیمت نهایی چهار محصول عرضه‌شده در بخشنامه فروش فوق‌العاده را اصلاح کرد.

در اطلاعیه سایپا، قیمت جدید چانگان CS۵۵ پلاس ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان تعیین شده است و سیتروئن C۳-XR نیز ۳ میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان اعلام شده است.

همچنین قیمت کوییک S استاندارد ۸۵گانه و SBR، یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان و سهند S دوگانه‌سوز نیز یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان تعیین شده است.

بر این اساس، متقاضیان خرید این محصولات در فروش فوق‌العاده سایپا باید قیمت‌های اصلاح‌شده را مبنای خرید خود قرار دهند همچنین سایپا از نمایندگی‌های فروش خود خواسته است قیمت‌های اصلاح‌شده را به متقاضیان خرید خودرو اطلاع‌رسانی کنند.

گفتنی است؛ ثبت‌نام فروش فوق العاده سایپا از ۱۱ شهریور آغاز شده و تا ساعت ۲۴ شنبه (۱۴ شهریور) از طریق سامانه اینترنتی سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com ادامه دارد.