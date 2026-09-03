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مدیرکل کمیته امداد استان البرز از اجرای پویش «جشن عاطفهها» و دعوت از مردم نیکوکار برای حمایت از دانشآموزان نیازمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رضا البرزی از آغاز پویش «جشن عاطفهها» در استان خبر داد و گفت: این پویش با هدف تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت و خانوادههای نیازمند و با مشارکت خیران و مردم نیکوکار تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
رضا البرزی با اشاره به اهمیت حمایت از دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی اظهار کرد: تأمین لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک تحصیلی از مهمترین نیازهای دانشآموزان خانوادههای کمبرخوردار است و «جشن عاطفهها» فرصتی برای همراهی مردم در فراهم کردن شرایط مناسب تحصیل این دانشآموزان به شمار میرود.
وی افزود: کمیته امداد استان البرز با استفاده از ظرفیت ادارات، مراکز نیکوکاری و پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی، زمینه مشارکت آسان و مستقیم مردم نیکوکار در این پویش را فراهم کرده است.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز از خیران و مردم نوعدوست استان دعوت کرد با مشارکت در جشن عاطفهها، در تأمین ملزومات تحصیلی دانشآموزان نیازمند سهیم شوند و افزود: کمکهای مردمی میتواند زمینهساز آغاز سال تحصیلی با آرامش و امید بیشتر برای دانشآموزان خانوادههای تحت حمایت باشد.
البرزی خاطرنشان کرد: مردم نیکوکار میتوانند کمکهای خود را از طریق شماره کارت ۰۵۷۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ و کد دستوری #۰۲۶*۸۸۷۷* پرداخت کنند. همچنین مراجعه به ادارات کمیته امداد، پایگاههای جمعآوری کمک و مراکز نیکوکاری در سطح استان از دیگر روشهای مشارکت در این پویش است.
وی در پایان تأکید کرد: همراهی مردم در جشن عاطفهها، تنها تأمین چند قلم کالای تحصیلی نیست؛ بلکه گامی برای حمایت از آینده فرزندان این سرزمین و فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل و پیشرفت آنان است.