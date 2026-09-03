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مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: هیچ مدرسه کانکسی و سنگی بالای ۱۰ دانشآموز در استان وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در آیین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه شهرک امام خمینی بهشهر گفت: در ایام ماه ربیع، سیاست دولت در بحث توسعه عدالت آموزشی بر جمعآوری مدارس کانکسی و سنگی متمرکز بود.
فریدون کلبادینژاد افزود: این امر در استان مازندران محقق شده است و اکنون هیچ مدرسه کانکسی و سنگی بالای ۱۰ دانشآموز در استان نداریم.
وی گفت: اجرای این مدرسه با مطالبه و دغدغه استاندار مازندران و همکاری ادارهکل راه و شهرسازی، مدیر آموزش و پرورش بهشهر، نوسازی مدارس استان و همه دغدغهمندان اجرایی شد.
محمد حامدی، فرماندار بهشهر نیز گفت: شهرک امام خمینی بهشهر با حدود ۳ هزار نفر جمعیت، دغدغه جدی برای مدرسه و جمعآوری کانکس داشت.
وی افزود: این شهرک حدود ۱۰ سال پیش ساخته شد، اما فاقد مدرسه بود و امروز به همت استاندار و همکاری مسئولان، مدرسه ۶ کلاسه این شهرک افتتاح شد.