مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: هیچ مدرسه کانکسی و سنگی بالای ۱۰ دانش‌آموز در استان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در آیین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه شهرک امام خمینی بهشهر گفت: در ایام ماه ربیع، سیاست دولت در بحث توسعه عدالت آموزشی بر جمع‌آوری مدارس کانکسی و سنگی متمرکز بود.

فریدون کلبادی‌نژاد افزود: این امر در استان مازندران محقق شده است و اکنون هیچ مدرسه کانکسی و سنگی بالای ۱۰ دانش‌آموز در استان نداریم.

وی گفت: اجرای این مدرسه با مطالبه و دغدغه استاندار مازندران و همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی، مدیر آموزش و پرورش بهشهر، نوسازی مدارس استان و همه دغدغه‌مندان اجرایی شد.

محمد حامدی، فرماندار بهشهر نیز گفت: شهرک امام خمینی بهشهر با حدود ۳ هزار نفر جمعیت، دغدغه جدی برای مدرسه و جمع‌آوری کانکس داشت.

وی افزود: این شهرک حدود ۱۰ سال پیش ساخته شد، اما فاقد مدرسه بود و امروز به همت استاندار و همکاری مسئولان، مدرسه ۶ کلاسه این شهرک افتتاح شد.