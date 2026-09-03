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نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تحقیق و تفحص از حوزه غذا و دارو همچنان ادامه دارد و کمیسیون موضوعات مربوط به این حوزه را با جدیت دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای این کمیسیون در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در جلساتی که طی دو، سه هفته گذشته برگزار کردیم، به موضوع گرانی دارو، گرانسازی دارو و همچنین توزیع نامتوازن ارز در حوزه دارو ورود کردیم و موضوع عدم تخصیص ارز مورد نیاز برخی گروههای دارویی را نیز مورد بررسی قرار دادیم. وی افزود: در همین راستا جلساتی نیز با شرکتهای تجهیزات پزشکی، بیمهها و سازمانهای بیمهگر برگزار کردیم و همچنین موضوع را در سازمان غذا و دارو مورد پیگیری قرار دادیم.
مهلت دو هفتهای کمیسیون بهداشت به سازمان غذا و دارو برای ارائه گزارش تخصیص ارز
محمدبیگی ادامه داد: به سازمان غذا و دارو مهلت دو هفتهای دادهایم تا گزارش عملکرد خود را درباره تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی و همچنین تأمین داروهای مورد نیاز و کمیاب به کمیسیون بهداشت ارائه کند تا بر اساس این گزارش، وضعیت موجود را دقیقتر بررسی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر جا که با نقص قانونی مواجه باشیم، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ورود خواهد کرد و موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری میکنیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به ادامه روند تحقیق و تفحص از حوزه غذا و دارو، گفت: تحقیق و تفحص از حوزه غذا و دارو همچنان ادامه دارد و کمیسیون بهداشت موضوعات مربوط به این حوزه را با جدیت دنبال میکند.
این نماینده مجلس از شرکتها، دستگاهها و اشخاصی که نسبت به وضعیت موجود در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اعتراض یا اسناد و مدارکی دارند، خواست مستندات خود را در اختیار اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار دهند تا موارد مطرحشده در جریان تحقیق و تقحص مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
منبع: خانه ملت