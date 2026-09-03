سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد: تشدید درگیری‌های ایران و آمریکا به معنای شکست روند میانجیگری اسلام‌آباد نیست و پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای بازگشت دو طرف به میز مذاکره ادامه خواهد داد.

تشدید درگیری ایران و آمریکا، شکست روند میانجیگری نیست

تشدید درگیری ایران و آمریکا، شکست روند میانجیگری نیست

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ طاهر اندرابی در نشست هفتگی وزارت امور خارجه پاکستان گفت: اسلام آباد تحولات اخیر را از نزدیک دنبال می‌کند و اگرچه تشدید درگیری‌ها نگران کننده و نامطلوب است، اما پاکستان از روند دیپلماتیک ناامید نشده است.

وی افزود: درگیری‌های مسلحانه بین المللی معمولا دوره‌هایی از تشدید تنش، آرامش نسبی، توقف خصومت‌ها و در نهایت بازگشت به میز مذاکره را پشت سر می‌گذارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تصریح کرد: این تشدید تنش نباید به عنوان شکست روند میانجیگری تلقی شود.

اندرابی با اشاره به تلاش‌های پاکستان برای حل بحران ایران و آمریکا گفت: اسلام آباد با جدیت در روند صلح مشارکت داشته و اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت‌و‌گو کرده است.

وی همچنین به سفر فیلد مارشال سیدعاصم منیر به تهران اشاره کرد و اظهار داشت: این سفر تحرک قابل توجهی در تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان ایجاد کرد؛ به ویژه در ارتباط با تلاش برای حل بن بست در تنگه هرمز.

اندرابی افزود: مقام‌های پاکستانی پیش از این نیز مجموعه‌ای از تماس‌های تلفنی مهم با طرف‌های مختلف منطقه داشته‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با بیان اینکه تلاش‌های اسلام آباد ادامه خواهد داشت، ابراز امیدواری کرد: پس از آنکه منطق تشدید تنش به پایان برسد، ایران و آمریکا بار دیگر به میز مذاکره بازگردند.

وی گفت: تفاهم نامه اسلام آباد و بیانیه مشترک پاکستان و قطر چارچوبی را برای بازگشت دو طرف به مذاکرات فراهم کرده‌اند و بر اساس این چارچوب می‌توان گفت‌و‌گو‌ها را از جمله در سطح فنی از سر گرفت و به یک راه حل بلندمدت و پایدار برای این رویارویی دست یافت.

اندرابی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ و اینکه آیا این اظهارات به معنای رد تفاهم نامه اسلام آباد است، افزود: در دوره‌های تشدید تنش، طرف‌های درگیر معمولا اظهاراتی سخت و شدید مطرح می‌کنند و چنین مواضعی کاملا غیرمنتظره نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت: پاکستان همچنان امیدوار است زمانی که طرفین به این نتیجه برسند که شرایط برای گفت‌و‌گو مناسب است، تفاهم نامه اسلام آباد به عنوان چارچوب مذاکرات مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی، این چارچوب را نمی‌توان «زنده، مرده یا نیمه مرده» توصیف کرد؛ زیرا چارچوب صلح همچنان وجود دارد و می‌تواند مبنای بازگشت به مذاکرات باشد.