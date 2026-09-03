براساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد، در پی احداث سیستم روشنایی تونل شماره ۲ب و طاق فلزی تونل شماره ۳ در محور کرج - چالوس در استان البرز، محدودیت تردد در این محور اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، از تاریخ ۷ لغایت ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، روز‌های شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰، روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰، روز‌های چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ محدودیت اعمال می شود.

‌روز‌های پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روز‌های قبل و بعد از تعطیلات چند روزه مستثنی هستند.

‌این محدودیت از کیلومتر ۱۹ الی ۲۳ در محور کرج - چالوس (تونل‌های شماره ٢ ب و ٣) اعمال می شود.

تردد در محور فوق همزمان با اجرای عملیات و با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط امکان‌پذیر است.