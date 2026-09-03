صرفهجویی ۵۷ مگاواتی برق در استان مرکزی با اجرای طرح مهتاب
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از کاهش ۵۷ مگاواتی مصرف برق در استان از زمان اجرای طرح ملی مهتاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
محمد نیکویی در مراسم بررسی روند اجرای طرح مهتاب در اراک گفت: این میزان کاهش مصرف برق از اسفند سال گذشته و همزمان با آغاز اجرای این طرح تاکنون محقق شده است.
وی افزود: در قالب اجرای طرح مهتاب، بیش از ۳ هزار انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و جمعآوری و بیش از ۵ هزار کنتور معیوب نیز تعویض یا اصلاح شده است که این اقدامات در کاهش تلفات انرژی در استان مؤثر بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به مهمترین اقدامات انجامشده در قالب این طرح اظهار کرد: نصب کنتورهای هوشمند، دستگاههای شمارشگر، فیوزهای محدودکننده و کنتورهای جدید از دیگر اقدامات انجامشده برای مدیریت مصرف و کاهش تلفات شبکه برق استان است.
در پایان این مراسم از فعالان و دستاندرکاران اجرای طرح مهتاب در استان مرکزی تقدیر شد.