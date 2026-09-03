وضعیت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و الزامات و چالش‌ها، در جلسه‌ای با حضور سرپرست و جمعی از معاونان و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در همراهی و هماهنگی با دولت و وزارت بهداشت، گفت: اجرای این برنامه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن تحقق اهداف مورد نظر، مدیریت هزینه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هزینه‌های جدید ناشی از مشارکت سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای این طرح باید با وزارت بهداشت، به عنوان متولی اصلی اجرای طرح، مورد بررسی قرار گرفته و منابع مورد نیاز آن مشخص شود. در خصوص بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز باید با وزارت بهداشت به تفاهم برسیم تا اجرای این برنامه به سازمان تأمین‌اجتماعی آسیب وارد نکند.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر آمادگی سازمان متبوعش برای همکاری با وزارت بهداشت و بخش‌های مختلف دولت در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: جزئیات اجرایی این طرح باید با متولیان آن مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه اجرای مناسب و اثربخش آن فراهم شود.

محمدی با اشاره به نقش وزارت بهداشت به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان کلیدی سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه درمان، تصریح کرد: باید رویکرد جدیدی مبتنی بر همکاری و تعامل سازنده در این ارتباط اتخاذ کنیم.

وی همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور، موضوع درمان را یکی از مسائل کلیدی سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: ارائه خدمات درمانی باید با بهترین کیفیت و در چارچوب مأموریت‌های سازمان انجام شود.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه اظهار کرد: در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ضمن همراهی و همکاری با وزارت بهداشت، باید چالش‌های سازمان نیز به صورت دقیق مطرح، بررسی و برای رفع آنها راهکار‌های لازم اتخاذ شود.

محمدی افزود: فرایند‌های حوزه درمان باید به‌گونه‌ای طراحی و بازآرایی شود که قانون الزام و نظام ارجاع به‌صورت همزمان امکان اجرا داشته باشند و هماهنگی و تطابق لازم میان این دو حوزه ایجاد شود.

وی در پایان با اشاره به پیگیری تفاهم‌نامه‌های مرتبط با اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: مجموعه درمان سازمان تأمین‌اجتماعی باید متناسب با الزامات نظام ارجاع بازآرایی شود.