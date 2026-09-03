۲ تن و ۶۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق به ارزش ۷۸۰میلیون ریال ،در خلیل اباد خراسان رضوی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان خلیل آبادگفت:در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی در حین گشت زنی به یکدستگاه نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمد تقی قربانی اظهار داشت:ماموران در بازرسی از خودروی مورد نظر تعداد ۶۵ کیسه ۴۰کیلویی آرد خارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه اسناد و بارنامه را کشف کردند.

وی افزود: در این راستا خودرو به پارکینگ منتقل و متهم به همراه کالای مکشوفه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضائی شد.