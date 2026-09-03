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شانزدهمین دوره سلسله جلسات«انسان انقلاب اسلامی» با موضوع «بازخوانی مکتب شهید امام خامنهای (قدسالله نفس الزکیه)» و با حضور جمعی از صاحبنظران، اندیشهورزان و استادان حوزه اندیشه انقلاب اسلامی در حسینیه هنر تهران، آغاز به کار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این سلسله جلسات، جمعی از اساتید و صاحبنظران شاخص کشور از جمله وحید جلیلی، موسی حقانی، محسن قنبریان، فواد ایزدی، محمدمهدی طباخیان، محمدصادق شهبازی، محمدصادق کوشکی، موحدی بکنظر، روحالله ایزدخواه، مرتضی فیروزآبادی، سیدعلی موسوی، علیرضا کمیلی، روحالله رشیدی، مجید بذرافکن، مسعود براتی، محسن مقصودی، محسن ریسمانسنج، پژمان عرب، مهدیه اسفندیاری، کمیل باقرزاده، امیرشعبان جولا، محمدحسین صبوری، محسن خاکی و محمد زارع به ارائه مباحث خود پرداختند.
سلسله جلسات تبیین مکتب رهبر شهید انقلاب اسلامی از امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه از ساعت ۱۵:۰۰ در حسینیه هنر تهران آعاز به کار کرد.
علاقهمندان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی جهت شرکت در این جلسات هفتگی میتوانند به نشانی تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰، حسینیه هنر مراجعه نمایند.
حضور در این سلسلهجلسات برای عموم آزاد و رایگان است.