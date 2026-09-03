اردوی تابستانی نوجهادگران با هدف شاداب‌سازی و آماده‌سازی مدارس استان سیستان و بلوچستان برای آغاز سال تحصیلی جدید، با مشارکت بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در استان سیستان و بلوچستان گفت: این اردو با همکاری بنیاد برکت، قرارگاه تربیتی و آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

میرحسینی با اشاره به مشارکت پسران و دختران نوجوان در سراسر استان گفت: «حدود ۱۴۰ نوجهادگر در این اردو حضور دارند و با هدف آماده‌سازی مدارس برای اول مهر ماه، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»

این اقدامات در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های ابلاغی ستاد اجرایی فرمان امام برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار، به ویژه در حوزه آموزشی، در حال اجراست.