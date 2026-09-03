به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول سازمان بسیج دانشجویان کشور گفت: به پیشنهاد دانشجویان جهادی کشور طرح اردو‌های جهادی دانشجویان کشور از گلزار شهدای دانش آموزی دبستان شجره طیبه میناب آغاز شد که بگویند بر آن عهدکه بستیم هستیم.

هادی قاسمی افزود: ۲۰ هزار دانشجو در سراسر کشور در ۲۰ روز آینده در این اردو‌های جهادی شرکت می‌کنند.

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وی گفت: دانشجویان درعرصه‌های پزشکی، فرهنگی، آموزشی، عمرانی و بخش‌های مختلف بویژه در استان‌های جنوب کشور فعالیت دارند.

مسئول سازمان بسیج دانشجویان کشور افزود: بیش از ۲۰ سال است که اردو‌های جهادی دانشجویان کشور دراستان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و هر سال افراد جدیدی به این اردو‌های جهادی افزوده می‌شوند.