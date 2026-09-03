به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران با شکست فرانسه در دیدار نهایی برای نخستین بار بر بام والیبال جهان ایستاد.

شاگردان آرش صادقیانی در فینال رقابت‌های جهانی دوحه، فرانسه را سه بر یک شکست دادند و با ثبت هفتمین پیروزی پیاپی، بدون شکست جام قهرمانی را بالای سر بردند.

آژوان نمازی، والیبالیست کردستانی نیز در ترکیب تیم ملی ایران حضور داشت و در این افتخار تاریخی سهیم بود.

این قهرمانی، نخستین طلای ایران در دومین دوره رقابت‌های والیبال زیر ۱۷ سال جهان و نویدبخش ظهور نسلی تازه در والیبال ایران است.

این ورزشکار پرافتخار امروز با استقبال مسئولان وارد سنندج شد.