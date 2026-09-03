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فرماندار رامسر با اشاره به ناترازی انرژی، بر برنامهریزی دستگاههای اجرایی برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار رامسر در نشست شورای اداری این شهرستان که با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر برگزار شد، گفت: اعتبار و سرمایه اصلی مسئولان، اعتماد مردم است و مدیران دستگاههای اجرایی باید در کنار مردم باشند و با تعامل مستمر، شفافیت و پاسخگویی، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.
مسلم قبادیان با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: اگرچه این شهیدان مدت زیادی در عرصه مدیریت و حکومت حضور نداشتند، اما عمق عملکرد و منش مدیریتی آنان موجب ماندگاری نام و راهشان شد.
وی مردمداری، صداقت و شفافیت را از مهمترین اصول مدیریتی دانست و گفت: تلاش مدیران باید به گونهای باشد که مردم آثار خدمت را در زندگی خود ببینند و رضایتمندی آنان به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران مورد توجه قرار گیرد.
قبادیان با اشاره به شرایط کشور افزود: در شرایط جنگی قرار داریم و دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید برنامههای خود را متناسب با شرایط جدید بازنگری کنند و برای مدیریت شرایط مختلف، برنامهای مدون و عملیاتی داشته باشند.
فرماندار رامسر با قدردانی از تلاش مدیران دستگاههای اجرایی در عرصه خدمترسانی گفت: آرامش و امنیت موجود در شهرستان مرهون تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی، نهادهای مسئول و همراهی و همکاری حجتالاسلام علیخانی، امام جمعه شهرستان است.
وی افزود: حمایتهای دکتر یونسی، استاندار مازندران، در پیشبرد امور و افزایش اختیارات شهرستانها مؤثر بوده است و پیگیریهای دکتر حسینی، نماینده مردم شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه جذب اعتبارات و منابع قابل تقدیر است.
قبادیان گفت: اعتبارات شهرستان در سال گذشته ۷۸ میلیارد تومان بود و تنها در یک فقره برای منطقه اشکور ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شد که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای پیگیری و جذب منابع است.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهمحوری مدیران افزود: دستگاههای اجرایی باید برنامههای ماهانه خود را به فرمانداری ارائه کنند و روند اجرای برنامهها و پیگیری امور نیز از سوی معاونان فرمانداری، بخشداران و کارشناسان دنبال خواهد شد.
فرماندار رامسر درباره برنامههای فرهنگی گفت: با توجه به پایان یافتن بودجه فرهنگی شهرداریها، برنامههای فرهنگی باید در قالب یک جمعبندی منسجم تدوین و پس از بررسی و تأیید در شورای تطبیق اجرایی شود.
قبادیان بر ضرورت هدفگذاری در برنامههای فرهنگی و توجه به ظرفیتهای شهرستان در برنامههای بینالمللی تأکید کرد.
هشدار فرماندار درباره وضعیت انرژی در فصل سرما
فرماندار رامسر با اشاره به ناترازی انرژی گفت: در حوزه انرژی با چالش جدی مواجه هستیم و بهویژه در حوزه گاز، شرایط فصل سرما مطلوب نخواهد بود؛ بنابراین دستگاههای اجرایی باید از هماکنون برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی برنامهریزی کنند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پنلهای خورشیدی باید مورد توجه قرار گیرد و موضوع تأمین سوخت دوم دستگاههای اجرایی نیز به صورت جدی دنبال شود و همکاری لازم با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صورت گیرد.
قبادیان با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و مدیریت پسماند گفت: موضوع تفکیک زباله از مبدأ باید با جدیت دنبال شود و شهرداران و بخشداران نیز نسبت به انجام وظایف و پرداخت حقالسهم مربوطه اقدام کنند.
وی درباره اختلافات و شکایات میان برخی دستگاههای اجرایی افزود: موضوع شکایات دستگاهها علیه یکدیگر در حوزه بازرسی استانداری مازندران بررسی خواهد شد و مدیران باید از ایجاد اختلافات غیرضروری و موازیکاری پرهیز کنند.
فرماندار رامسر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جهاد خدمت، جهاد تبیین و امیدآفرینی گفت: مسئولیت مدیران در شرایط کنونی دوچندان شده است و این مفاهیم باید از شعار به عمل تبدیل شود.
قبادیان افزود: مردم باید نتیجه اقدامات و خدمات دستگاههای اجرایی را به صورت ملموس مشاهده کنند و مدیران نیز باید با حضور میدانی، پیگیری مستمر و حل مسائل، اعتماد عمومی را تقویت کنند.
وی در پایان گفت: قانون باید در چارچوب اختیارات قانونی، ظرفیت خود را برای حل مشکلات مردم نشان دهد و مدیران نباید اجازه دهند بروکراسی و پیچیدگیهای اداری به مانعی در مسیر خدمترسانی تبدیل شود.