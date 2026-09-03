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وزیر آموزشوپرورش خطاب به معاونان پرورشی و فرهنگی استانها گفت: تمام تمرکز خود را بر زنگ بازگشایی، روز بازگشایی و هفته نخست سال تحصیلی بگذارید تا بتوانیم نگاه تحولآفرین را در کف مدرسه ایجاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه روز بازگشایی مدارس و هفته نخست مهر، مهمترین فرصت حوزه پرورشی و فرهنگی برای ایجاد رویکردهای تحولآفرین در مدارس است، گفت: معاونان و مربیان پرورشی باید با برنامهریزی، طراحی مدلهای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای برنامهها، از نخستین روز سال تحصیلی زمینه تقویت هویت ملی و دینی و افزایش میدان کنشگری دانشآموزان را فراهم کنند.
علیرضا کاظمی در ارتباط تصویری با گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش سراسر کشور، ضمن قدردانی از اقدامات و برنامههای تحولی معاونت پرورشی و فرهنگی، اظهار کرد: امیدوارم در این دوره بتوانیم رویکردهای تحولآفرین را در حوزه پرورشی رقم بزنیم و با تغییر نگاه از «ستاد، منطقه و استان» به «مدرسه»، ضریب پوشش فعالیتهای پرورشی را افزایش دهیم.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای روز در حوزه فرهنگی و تربیتی افزود: باید بتوانیم با بهرهگیری از فناوریهای روز، محتواهای متناسب با نیازها و اقتضائات دانشآموزان تولید کنیم و میدان کنشگری و نقشپذیری دانشآموزان را که یکی از بزرگترین فرصتهای تربیتی است، توسعه دهیم.
انتظار ویژه از معاونان و مربیان پرورشی
کاظمی با اشاره به شرایط کشور و تحولات اجتماعی و فرهنگی، تصریح کرد: انتظار من از مربیان و معاونان پرورشی بسیار بالاست و باید در مواجهه با آنچه در کشور گذشته است، نسبت خودمان را با این شرایط روشن کنیم و مدارس را به پایگاههای فرهنگی و تربیتی تبدیل کنیم.
تقویت هویت ملی و دینی یکی از وظایف اصلی حوزه پرورشی
وی تقویت هویت ملی و دینی را یکی از وظایف اصلی حوزه پرورشی و از برنامههای محوری این دوره عنوان کرد و گفت: لازم است این رویکرد در متن فعالیتهای مدارس و برنامههای تربیتی دانشآموزان دنبال شود.
وزیر آموزشوپرورش در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، تأکید کرد: مهمترین مسئلهای که امروز باید مورد توجه معاونان پرورشی قرار گیرد، بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی است؛ چراکه هفته نخست مهر، «هفته طلایی حوزه پرورشی و فرهنگی» محسوب میشود.
روز اول مهر؛ فرصت طلایی برای روایت و هویتسازی
کاظمی خطاب به معاونان پرورشی و فرهنگی استانها گفت: تمام تمرکز خود را بر زنگ بازگشایی، روز بازگشایی و هفته نخست سال تحصیلی بگذارید تا بتوانیم نگاه تحولآفرین را در کف مدرسه ایجاد کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان حوزه پرورشی و فرهنگی و معاونت تربیتبدنی و سلامت اظهار کرد: با همکاری این حوزهها باید اتفاقی جدید و متفاوت در مدارس رقم بخورد و برنامههای روز نخست سال تحصیلی با نگاه خلاقانه و متناسب با شرایط روز طراحی و اجرا شود.
وزیر آموزشوپرورش روز اول مهر را «روز حوزه پرورشی» دانست و افزود: روز اول مهر، روز نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، روز روایت آنچه بر کشور گذشته، روز یادآوری شهادت رهبر انقلاب، روز یادمان شهدای دانشآموز و روز احترام به پرچم و پرچمگردانی است.
وی ادامه داد: اول مهر، روز ملی پرچم نیز محسوب میشود و نباید این موضوعات از برنامههای مدارس و فعالیتهای حوزه پرورشی و فرهنگی مغفول بماند.
کاظمی با بیان اینکه برای اجرای موفق برنامههای تربیتی سه موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: داشتن برنامه، طراحی مدل اجرایی برای برنامه و نظارت بر اجرای آن، سه نکتهای است که از معاونان پرورشی و فرهنگی انتظار دارم؛ بنابراین برنامههای روز اول مهر و هفته نخست بازگشایی باید بهگونهای طراحی شود که دانشآموزان پس از یک سال دوری از مدرسه، در فضایی جدید و با افقی تازه قرار گیرند.
وزیر آموزشوپرورش افزود: اگر فرصت طلایی هفته نخست سال تحصیلی از دست برود، دیگر نمیتوان بهسادگی نگاه دانشآموزان را نسبت به تحولات کشور، هویت ملی، مسائل اجتماعی و آنچه در کشور میگذرد، شکل داد یا اصلاح کرد؛ بنابراین این روزها برای حوزه تربیتی حیاتی است.
ضرورت اقدامات خلاقانه در آغاز سال تحصیلی
کاظمی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه پرورشی و تربیتبدنی اظهار کرد: از معاونت پرورشی و فرهنگی و معاونت تربیتبدنی انتظار دارم با همکاری یکدیگر، اقدامات خلاقانه و نگاههای نو را در برنامههای بازگشایی مدارس لحاظ کنند.
وی گفت: روز اول مهر و هفته نخست سال تحصیلی فرصتی است که دانشآموزان پس از یک سال تعطیلی، با فضای مدرسه، دوستان و محیط اجتماعی جدید خود مواجه میشوند و باید از این فرصت برای ایجاد یک تجربه تربیتی متفاوت و اثرگذار استفاده کرد.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اهمیت نقش معاونان و مربیان پرورشی گفت: از مجموعه معاونان پرورشی بیشترین انتظار را دارم و امیدوارم با برنامهریزی دقیق، اجرای خلاقانه و نظارت مستمر، رویکردهای تحولی حوزه پرورشی از همان روز نخست مهر در مدرسه و در میدان واقعی تربیت دیده شود.