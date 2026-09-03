



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با هدف آماده‌سازی دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید با رویکردی خلاقانه و توانمند، دوره پنج‌روزه «یاوران ولایت» ویژه بسیج دانش‌آموزی استان فارس با حضور ۲۰۰۰ نفر از فرماندهان واحد‌های مقاومت مدارس استان به پایان رسید.

اسماعیلی، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان فارس، در جمع شرکت‌کنندگان اعلام کرد که هدف اصلی از برگزاری این دوره، ایجاد هم‌افزایی و توانمندسازی حداکثری دانش‌آموزان بسیجی بوده است.

او گفت : در طول این پنج روز، مباحث متنوعی از جمله مهارت‌آموزی، مباحث تربیتی، ساختار‌های تشکیلاتی و همچنین آموزش‌های بصیرتی و تبیینی به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

قرار است بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دانش‌آموزان بسیجی با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و خلاقیت‌های کسب‌شده در این دوره، مهرماه امسال را با توانمندی بیشتر و حضور پررنگ در محیط‌های مدارس آغاز کنند.