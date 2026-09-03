فرمانده انتظامی استان مرکزی از اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با سرقت و دستگیری ۲ هزار و ۴۶۳ سارق در پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۶ هزار و ۲۷۹ فقره انواع سرقت در استان کشف شده است.

کشف ۶ هزار و ۲۷۹ فقره سرقت در استان مرکزی؛ ۲ هزار و ۴۶۳ سارق دستگیر شدند

کشف ۶ هزار و ۲۷۹ فقره سرقت در استان مرکزی؛ ۲ هزار و ۴۶۳ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار فرزاد تاجره در تشریح عملکرد پلیس استان مرکزی در پنج ماه گذشته، مبارزه با سارقان را یکی از مطالبات مهم مردم در حوزه امنیت اجتماعی عنوان کرد و گفت: فراجا در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی جامع در زمینه پیشگیری از جرائم و مقابله با مجرمان، به‌ویژه سارقان، تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت را با جدیت دنبال کرده است.

وی افزود: این موضوع با رویکرد امنیت محله‌محور در استان مرکزی در حال پیگیری است و پلیس استان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، تلاش می‌کند آرامش و آسایش مطلوب را برای شهروندان فراهم کند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی، سرقت، زورگیری و جرائم مرتبط با سرقت را از دغدغه‌های مهم مردم دانست و اظهار کرد: پلیس استان با اجرای طرح‌های مختلف امنیت‌بخش، مقابله با سرقت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان با جدیت دنبال می‌کند.

سردار تاجره همچنین از اجرای طرح تشدید مبارزه با سارقان و مالخران در استان مرکزی خبر داد و هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقای امنیت و آرامش مردم عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در عملیات‌های مقابله با سرقت در پنج ماه نخست امسال، ۲ هزار و ۴۶۳ سارق دستگیر و ۶ هزار و ۲۷۹ فقره سرقت کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی شهروندان از عملکرد پلیس انجام شده است.