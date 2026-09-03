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دو میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد و سی و یک کیلوگرم گوشت قرمز تازه و منجمد از سیستان و بلوچستان در بازه زمانی پنج ماهه نخست سال جاری، خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: در این مدت نوزده هزار و هفتصد و چهل رأس گاو و گوساله و هزار و هفتاد و شش نفر شتر به استان وارد شده است.
داریوش سرگزی در ادامه به خروج دام زنده از استان اشاره کرد و افزود: پانزده هزار و هشتصد و بیست و یک رأس گاو و گوساله زنده، هزار و پانصد و هفتاد و شش نفر شتر زنده و سه هزار و هفت رأس گوسفند و بز از استان به مقاصد دیگر ارسال شده است.
وی همچنین به آمار خروج فرآوردههای دامی اشاره کرد و افزود: دو میلیون و سیصد و شصت و نه هزار کیلوگرم شیر خام، سی میلیون و دویست و پنج هزار و صد و هفتاد کیلوگرم ماهی خوراکی، نهصد و هشتاد هزار و دویست و هفتاد کیلوگرم میگو، سه میلیون و بیست و چهار هزار و نوزده کیلوگرم پودر ماهی و نهصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و هفتاد کیلوگرم سایر فرآوردههای خام دامی مانند چربی صنعتی و پوست خام از مرزهای استان خارج شده است.
سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان در خصوص واردات نهادههای دامی تصریح کرد: بیش از سی و دو میلیارد و پانصد میلیون کیلوگرم خوراک دام و کنجاله سویا برای تأمین نیاز دامهای استان وارد شده است.
سرگزی در پایان با اشاره به اهمیت قرنطینه و امنیت زیستی در حفظ سلامت دام و انسان، خاطرنشان کرد: تمامی این مبادلات تحت نظارت دقیق بهداشتی انجام میشود و هدف اصلی، حمایت از تولیدات دامی و آبزیان و حفظ سلامت دام و جامعه است.