به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره)، در رویداد ملی طرح یاس که در محل زائرسرای کرامت مشهد برگزار شد، گفت: طرح یاس از آرزوهای دیرینه مجموعه کمیته امداد برای ایجاد زمینه تحول اجتماعی و میدان‌دادن به نسلی است که خود طعم محرومیت و فقر را چشیده و امروز می‌تواند به یکی از سرمایه‌های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود.

حمیدرضا ترقی،افزود: یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی، فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی افرادی است که در گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، امکان تحصیل، فعالیت و رشد اقتصادی کمتری داشتند. امروز به برکت سیاست‌های توانمندسازی کمیته امداد، نسل جوانی که از خانواده بزرگ امداد وارد جامعه شده، دارای تخصص‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی است و در عرصه‌های مختلف تولید، مدیریت و خدمت به کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با اشاره به نقش طرح یاس در توانمندسازی دختران خانواده امداد تصریح کرد: همکاری کمیته امداد و جمعیت هلال احمر در قالب این طرح، ظرفیت عظیم زنان و دختران خانواده بزرگ امداد را در مسیر خدمت اجتماعی و تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی کشور قرار داده است.

ترقی ادامه داد: در آموزش‌ها و برنامه‌های طرح یاس، علاوه بر مهارت‌های مورد نیاز برای یک کنشگری اجتماعی مؤثر، به مبانی فکری، معرفتی و اعتقادی نیز توجه شده است و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی از بانوان توانمند و مسئولیت‌پذیر باشد که در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، امدادی و اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.

وی با تقدیر از دختران عضو طرح یاس گفت: حضور و عملکرد شما در بحران‌ها و حوادث اخیر نشان داد که دختران خانواده امداد می‌توانند در شرایط سخت در کنار مردم قرار بگیرند و در امدادرسانی و حمایت از آسیب‌دیدگان نقش مؤثری ایفا کنند.

نزدیک به ۲۰ درصد تولید برخی اقلام دامی توسط مددجویان

عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به دستاوردهای توانمندسازی اقتصادی مددجویان اظهار کرد: امروز کمیته امداد با رویکرد توانمندسازی مددجویان، سهم مهمی در تولید اقتصادی کشور دارد و نزدیک به ۲۰ درصد تولید برخی اقلام در بخش کشاورزی و دام و طیور توسط مددجویان انجام می‌شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تولید شیر، گوشت قرمز و گوشت سفید کشور توسط مددجویان کمیته امداد انجام می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد جامعه تحت حمایت صرفاً مصرف‌کننده نیست، بلکه در صورت فراهم‌شدن بستر مناسب، می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم تولید و پیشرفت کشور تبدیل شود.

ترقی همچنین به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توسط مددجویان اشاره کرد و گفت: نقش مددجویان در کمک به حل ناترازی برق کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و نیروگاه‌هایی که با مشارکت و تلاش مددجویان در نقاط مختلف کشور ایجاد شده، به شبکه برق متصل می‌شود؛ موضوعی که از نمونه‌های ارزشمند ظرفیت‌آفرینی و توانمندسازی اقتصادی در کشور است.

وی تأکید کرد: این دستاوردها نشان می‌دهد اگر برای شکوفایی ظرفیت‌های اقشار کم‌برخوردار بستر مناسبی فراهم شود، آنان می‌توانند در پیشرفت، توسعه و عبور کشور از مشکلات نقش مؤثری داشته باشند.

عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأکید بر اهمیت نقش زنان در جامعه گفت: زنان در تربیت نسل آینده، ساختن آینده جامعه و کمک به رشد و توسعه کشور نقش اساسی دارند و لازم است دختران با ظرفیت‌ها و مطالبات مطرح‌شده درباره جایگاه زنان در جامعه اسلامی بیشتر آشنا شوند.

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