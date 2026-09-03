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آیین رونمایی از کتاب «عارفان بهشت» به قلم «حجتالاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان»، با حضور شماری از مسئولان، علما، اندیشمندان و علاقهمندان به فرهنگ و معارف دینی در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم نماینده ولیفقیه در استان همدان، با اشاره به نقش علما و روحانیون در تبیین معارف دینی گفت: قدردانی از عالمانی که در حوزه فرهنگ دینی کشور تأثیرگذار بودهاند، یک وظیفه است.
حبیبالله شعبانی موثقی با بیان اینکه امروز هجمههایی علیه دین و باورهای دینی وجود دارد، افزود: در چنین شرایطی بیش از گذشته به تبیین معارف دینی نیاز داریم و باید مردم، روحانیت را در کنار خود احساس کنند.
او تصریح کرد: سخنرانیهای حجتالاسلام انصاریان همچنان مورد استقبال اقشار مختلف، حتی نسل جوان، قرار دارد و این نشان میدهد مردم همچنان نیازمند شنیدن موعظه و سخنان عالمان دینی هستند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان گفت: اگر امروز دین و معارف دینی در جامعه باقی مانده است، بخش مهمی از آن به دلیل فعالیت و مجاهدت عالمان دینی در طول تاریخ است.
حجتالاسلام والمسلمین حسین انصاریان هم با اشاره به آشنایی خود با این «باباطاهر» گفت: در دوران جوانی با این عارف کمنظیر آشنا شدم و رباعیات باباطاهر برایم جذابیت ویژهای داشت؛ بهگونهای که بسیاری از اشعار او را حفظ کردم.
او با بیان اینکه باباطاهر از چهرههای کمنظیر، اما تا حدودی ناشناخته در عرصه عرفان و ادب به شمار میرود، تصریح کرد: بسیاری از عالمان دینی با رباعیات باباطاهر مأنوس بودهاند و این اشعار در میان اهل علم جایگاه ویژهای داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین حسین انصاریان با اشاره به بررسی ریشههای فکری و محتوایی اشعار باباطاهر گفت: تلاش کردم ریشه کلمات و مضامین این عارف را در آیات قرآن کریم جستوجو کنم و معتقدم اگر این مضامین با قرآن و روایات مأنوس نبود، چنین اشعاری خلق نمیشد.
در پایان این آیین، لوح قدیمی آرامگاه باباطاهر هم رونمایی شد.