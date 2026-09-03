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همایش تجلیل از پیرغلامان، خادمان و موکبداران اربعین حسینی استان سمنان با تأکید بر نقش مواکب در ترویج فرهنگ خدمت، ایثار، وحدت و همبستگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان در این همایش، حضور میلیونی مردم و مواکب عراق در مراسم تشییع رهبر شهید را جلوهای از وحدت و همدلی مردم عراق و ایران دانست و گفت: مواکب استان سمنان نیز در بخشهای مختلف بهخوبی درخشیدند.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی افزود: خدمت بیمنت به زائران، نشاندهنده محبت و ارادت خادمان به اهل بیت (ع) است.
دبیر ستاد اربعین استان سمنان نیز با اشاره به حضور خادمیاران و موکبداران استان در مراسم تشییع رهبر شهید، اربعین حسینی و برنامههای شبهای اقتدار، فعالیت خادمان مواکب در داخل کشور و عتبات عالیات را مثالزدنی توصیف کرد.
محمود قدرتی، افزایش وحدت و همدلی مردم را از مهمترین ویژگیهای اربعین امسال نسبت به سالهای گذشته عنوان کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری نیز در این همایش با اشاره به گسترش فرهنگ موکبداری در جامعه اسلامی گفت: موکبها به یک سیره و سنت در جامعه تبدیل شدهاند و باید ماندگاری و فعالیت فرهنگی آنها بیش از پیش تقویت شود.
وی با تأکید بر مردمی بودن مواکب افزود: دشمن تلاش میکند با شبههافکنی، حضور و فعالیت مواکب را کمرنگ کند، اما مردم با هوشیاری میتوانند توطئههای دشمنان را خنثی کنند.
وی ماندگاری، تقویت فعالیتهای فرهنگی در مواکب را ضروری دانست و گفت: موکبداران خادمان واقعی هستند و برای آنان زمان و مکان در خدمترسانی معنا ندارد.
استاندار سمنان نیز در این مراسم گفت: بیش از ۳۰۰ موکب در استان، علاوه بر خدمترسانی در اربعین، در مراسم تشییع رهبر شهید نیز پای کار آمدند.
محمدجواد کولیوند افزود: در جریان مراسم تشییع رهبر شهید، ۱۲۶ هزار مورد اسکان در استان سمنان انجام شد و موکبها نقش مهمی در خدمترسانی به مردم و زائران داشتند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران جز مقاومت راه دیگری ندارد، تأکید کرد: مقاومت باید عقلانی و منطقی باشد و باید بدانیم این مقاومت در گرو با هم بودن و حفظ وحدت و انسجام مردم است.
استاندار سمنان، ایجاد تفرقه و ضربه به اقتصاد کشور را از مهمترین اهداف دشمنان عنوان کرد و از موکبداران خواست با تقویت وحدت و همبستگی، در خنثی کردن توطئههای دشمنان نقشآفرینی کنند.
در پایان این همایش از پیرغلامان، خادمان و موکبداران اربعین حسینی استان سمنان تجلیل شد.