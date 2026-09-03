هوای استان مرکزی طی روز‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و احتمال خیزش و انتقال گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت کلی هوای استان مرکزی طی روز‌های آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد حاکمیت جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که این شرایط، پتانسیل خیزش گردوخاک از این مناطق و انتقال آن به استان مرکزی را افزایش می‌دهد.

بر این اساس، در برخی ساعات احتمال کاهش کیفیت هوا در مناطقی از استان وجود دارد و شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس لازم است توصیه‌های بهداشتی را مورد توجه قرار دهند.

همچنین طی روز‌های شنبه و یکشنبه، سرعت وزش باد‌های غربی در ساعات بعدازظهر افزایش خواهد یافت که می‌تواند زمینه خیزش گردوخاک محلی را در مناطق مستعد استان فراهم کند.

از لحاظ دمایی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا، به‌ویژه دمای روزانه، طی روز‌های جمعه و شنبه روند افزایشی خواهد داشت.