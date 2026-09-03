به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،۳۲ میلیون هکتار عرصه بیابانی در کشور ظرفیتی که حالا بخشی از آن به توسعه انرژی خورشیدی اختصاص یافته است.

به گفته افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی کشور، تاکنون ۷۵ هزار هکتار از این اراضی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده با ظرفیت تولید حدود ۶۰ هزار مگاوات برق.

در کردستان هم نمایندگان مجلس بر احیای جنگل‌های بلوط مقابله با خشکسالی و فرسایش خاک وصول حقوق منابع طبیعی از معادن و تقویت امکانات اطفای حریق تأکید کردند.

شریفی پور مدیرکل منابع طبیعی کردستان نیز کمبود نیروی حفاظتی را از چالش‌های استان دانست و گفت: به ازای هر ۳۰ هزار هکتار عرصه یک جنگلبان فعالیت دارد.

تولید بذر پروژه‌های مشارکتی و توسعه زراعت چوب بخشی از ظرفیت‌های منابع طبیعی کردستان برای احیا و توسعه پایدار است.