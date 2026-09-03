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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: همراهی و همدلی مجموعههای مختلف اقتصادی، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف توسعهای کیش دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری، با اشاره به جایگاه مهم کسبه و فعالان اقتصادی در پویایی اقتصاد کیش، بر ضرورت تداوم تعامل و همافزایی بخش خصوصی و سازمان برای تحقق برنامههای توسعهای کیش تأکید کرد.
او افزود: سازمان با نگاه تسهیلگری، پیگیر امور مرتبط با ساکنان و فعالان اقتصادی است و تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد، مسیر فعالیت اقتصادی در کیش را هموارتر کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: کاهش موانع اجرایی، تسریع فرآیندها و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای فعالیت فعالان اقتصادی از اولویتهای سازمان منطقه آزاد کیش است.
کبیری، گفت: با توجه به حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در کیش، موضوع افزایش ظرفیت پروازی کیش، پیگیری شد و برای صدور مجوز افزایش پروازهای روزانه به کیش نیز اقدامات لازم در حال انجام است.
او با اشاره به پیگیری مسائل حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانکی و گمرکی، خاطرنشان کرد: تلاش داریم فعالان اقتصادی از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد، از جمله در حوزه تجارت و کالای ملوانی، در کوتاهترین زمان ممکن بهرهمند شوند.
اعضای هیئت مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در این جلسه با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود در زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی کیش، از رویکرد تعاملی سازمان منطقه آزاد کیش و همراهی مدیریت سازمان در حمایت از فعالان اقتصادی و ساکنان با اهدای لوح قدردانی کردند.