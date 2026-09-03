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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با اشاره به ضرورت صیانت از منابع زیستی و توازنبخشی به زیرساختهای استان اعلام کرد: هرگونه توسعه کالبدی، اقتصادی و اجرای طرح های عمرانی پیش از طرح و بررسی در کارگروه زیربنایی و توسعه استان، ملزم به ارزیابی دقیق و انطباق کامل با ابعاد و راهبردهای سند «آمایش سرزمین» است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «حسین سپهری» با تأکید بر حساسیتهای ویژه جغرافیایی و جمعیتی پایتخت، اظهار داشت: استان تهران با چالشهای ساختاری و مضاعفی همچون تراکم بالای جمعیت، استمرار جریان مهاجرت، محدودیت شدید منابع آب و انرژی، و بارگذاریهای خارج از ظرفیت زیستمحیطی مواجه است؛ از این رو تداوم نگاه نقطهای یا جزیرهای به طرحهای عمرانی دیگر پاسخگوی نیازهای استان نیست و تصمیمگیریها باید بر پایه آیندهپژوهی و در چارچوب یکپارچه آمایش سرزمین صورت پذیرد.
وی افزود: «کمیته و کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین استان»، یکی از مهمترین ارکان تصمیمساز فنی و زیرساختی است و هرگونه تصمیم گیری و تغییر کاربریها اعم از پروژههای بزرگ مقیاس عمرانی، شهرکهای صنعتی و خدماتی یا توسعه سکونتگاهی، قبل از ورود به صحن کارگروه، باید دارای گواهی انطباق با اسناد بالادستی آمایش و ظرفیتسنجی اکولوژیک باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با تشریح الزامات مدیریت یکپارچه در استان خاطرنشان کرد: بارگذاریهای جدید جمعیتی و فعالیتهای صنعتی باید متناسب با توان اکولوژیک و توازن منطقهای در سطح شهرستانهای استان توزیع شود.
وی افزود: هدایت هدفمند سرمایهگذاریها، جلوگیری از فرسایش منابع پایه، حفظ اراضی حاصلخیز کشاورزی و کاهش عدم توازن در دسترسی به خدمات عمومی، از ثمرات الزام پایبندی به سند آمایش است.