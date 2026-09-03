به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: در جریان حملات دشمن صهیونی- آمریکایی ، ۱۴۹ مدرسه، مرکز اداری و فضای فرهنگی و ورزشی این استان به صورت کلی و جزئی تخریب شد.

ناصر فتحی با بیان اینکه از این تعداد چهار مدرسه در اصفهان، فلاورجان و مبارکه کامل تخریب شد افزود: حدود ۸۰ درصد آسیب‌های وارد شده به مدارس شامل شکستگی شیشه‌ها از ۱۰ تا ۹۰ درصد به علت موج انفجار و تکرار حوادث، تعدادی از سقف‌های کاذب و تابلوهای فلزی تخریب شده و آسیب هایی به درها و پنجره‌های تعدادی از مدارس وارد شده است.

وی برآورد خسارت وارده به مدارس استان اصفهان در جنگ تحمیلی سوم را ۱۲۵ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد : با مشارکت خيرانی از استان های اصفهان، تهران و اردبیل و منابع مالی دولتی، مرمت، نوسازی و بهسازی مدارس آسیب دیده در حال اجراست و به غیر از چهار مدرسه تخریبی، بقیه واحدهای آموزشی، آماده استفاده دانش آموزان در سال تحصیلی جدید است.