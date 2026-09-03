

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ موسوی‌فر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اخاذی از سوی افرادی که با معرفی خود به عنوان مأمور پلیس یا نیرو‌های نظارتی به واحد‌های صنفی در محدوده خیابان استاد بنا مراجعه می‌کردند، شناسایی و دستگیری این افراد به‌صورت ویژه در دستور کار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این افراد با پوشش لباس شخصی و ارائه احکام جعلی منتسب به بسیج اصناف، به واحد‌های صنفی و انبار‌های کسبه مراجعه می‌کردند و با طرح ادعا‌های خلاف واقع از جمله نگهداری کالای قاچاق، احتکار کالا و اخلال در بازار، صاحبان واحد‌های صنفی را به بازداشت و پلمب محل کسب تهدید می‌کردند.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهمان در قبال نادیده گرفتن تخلفات ادعایی و جلوگیری از برخورد‌های عنوان‌شده، از کسبه درخواست پرداخت مبالغ و اموالی از جمله سکه و ارز می‌کردند.

موسوی‌فر ادامه داد: کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی و بررسی اظهارات شکات، موفق به شناسایی متهم اصلی شدند و در ادامه با استفاده از اقدامات پلیسی و هماهنگی با مال‌باختگان، قراری صوری برای دستگیری متهمان ترتیب داده شد.

وی گفت: مأموران در زمان حضور متهمان در محل قرار، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی هر سه عضو این باند را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.