سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد سهم گیلان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان در نشست با فعالان اقتصادی استان با محوریت حل مسائل و چالش‌های بانکی که با حضور وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و مرتضی زمانیان سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: یکی از اهداف اصلی برگزاری این جلسات، بررسی دقیق مشکلات اقتصادی و بانکی استان و یافتن راهکار‌های عملی برای رفع آنها است.

هادی حق شناس با اشاره به در پیش بودن سفر دولت به گیلان افزود: به دنبال آن هستیم که عقب‌ماندگی تاریخی گیلان در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی جبران شود و در همین راستا جلسات کارشناسی با حضور معاونان وزارتخانه‌های مختلف، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط برگزار می‌شود.

استاندار با اشاره به تلاش برای افزایش تسهیلات بانکی در استان گفت: در این جلسات باید ابتدا به‌صورت دقیق مشخص شود که علت پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان چیست و چه عواملی موجب شده گیلان متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی خود از منابع بانکی بهره‌مند نشود.

به گفته حق‌شناس ، مرحله دوم، یافتن راهکار‌های مشخص و اجرایی برای رفع این مشکل است تا بتوانیم در زمان سفر دولت، پیشنهاد‌های کارشناسی و عملیاتی را ارائه کنیم و زمینه جبران این فاصله تاریخی فراهم شود.

وی با اشاره به پیگیری مشکلات تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی استان افزود: مقرر شد در جلسه مشترکی میان اتاق بازرگانی گیلان و مقامات و مسئولان بانک مرکزی، مسائل تعدادی از واحد‌های اقتصادی استان، به‌ویژه بنگاه‌هایی که با مشکلات بانکی و موارد مرتبط با فعالیت‌های صادرات‌محور مواجه هستند، مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار گیلان با ابراز امیدواری در خصوص حل مشکلات تسهیلاتی در استان گفت: انتظار داریم بخشی از این مشکلات در هفته آینده برطرف شود و اگر به هر دلیلی برخی مسائل حل نشد، موضوعات مذکور را در جلسه آینده دولت به‌طور جدی دنبال خواهیم کرد.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند استمرار پیگیری است، افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها صرفاً طرح مشکلات نیست، بلکه باید برای هر مسئله، راهکار مشخص و قابل اجرا تعریف شود و دستگاه‌های مسئول نیز تا حصول نتیجه آن را پیگیری کنند.

وی گفت: گیلان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه کشاورزی، تولید و صادرات برخوردار است و ضروری است نظام بانکی متناسب با این ظرفیت‌ها، منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی استان را تأمین کند.

استاندار گیلان تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بخش خصوصی، مسائل بانکی استان را از مرحله طرح مشکل عبور داده و به تصمیمات اجرایی و نتیجه ملموس برای فعالان اقتصادی برسانیم.

مسائل بانکی فعالان اقتصادی گیلان با جدیت در وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت شنیدن مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی گیلان گفت: مسائل و مشکلات مطرح‌شده در این نشست باید به‌صورت کارشناسی بررسی و برای هر یک از آنها راهکار مشخص و عملیاتی ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزود: یکی از موضوعات مهم در مسیر حمایت از تولید، دسترسی مناسب بنگاه‌ها به منابع مالی و تسهیلات بانکی است و لازم است موانع موجود در این زمینه با همکاری دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی و رفع شود.

تأمین مالی تولید و هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد باید تقویت شود

وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گیلان، گفت: تأمین مالی مناسب یکی از الزامات اساسی برای تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، افزایش تولید و توسعه صادرات است و باید سازوکار‌های لازم برای هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق مسائل و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی استان افزود: موضوعات مطرح‌شده در این نشست باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا ضمن شناسایی موانع موجود، راهکار‌های اجرایی و قابل تحقق برای رفع آنها ارائه شود.