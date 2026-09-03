استاندار اصفهان از راه‌اندازی نخستین شهرک تخصصی پوشاک کشور در این استان خبر داد و بر پیوند بخش دولتی و خصوصی برای تدوین شاخص‌های «لباس فاخر» و ارتقای اقتصاد پوشاک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره مد و لباس با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این استان در صنعت نساجی و پوشاک گفت: اصفهان به عنوان «منچستر ایران» بیشترین سهم را در زنجیره تولید فرش، نساجی و پوشاک دارد و حضور فعال اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و بخش خصوصی در کنار بخش دولتی، نویدبخش تحقق اهداف کلان این حوزه است.

وی گفت: پس از یک دهه تلاش و پیگیری، نخستین شهرک تخصصی پوشاک و لباس ایران با سرعت در حال احداث است و با برگزاری جلسات متعدد، این مجموعه به عنوان اولین شهرک تخصصی پوشاک کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.

جمالی‌نژاد افزود: تکمیل زنجیره تولید از مرحله ایده‌پردازی و طراحی تا عرضه در بازار نیازمند پشتیبانی قانونی، بهره‌گیری از ظرفیت مجلس و وزارت صمت، و همچنین تقویت اقتصاد پوشاک و برندسازی است.

وی با اشاره به لزوم مقابله با واردات غیرقانونی گفت: با وجود توانمندی بالای تولیدکنندگان داخلی و تامین پارچه بسیاری از برندهای مطرح توسط کارخانجات اصفهان، مبارزه با قاچاق پوشاک و ایجاد بستر رقابت سالم میان فعالان اقتصادی بایستی با جدیّت دنبال شود.

استاندار اصفهان افزود : «ورود نسل جوان و خلاق به عرصه صنایع‌دستی، طراحی طلا و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته این صنایع در اصفهان نشان داده است که با حمایت از استعدادهای نوآور و طراحان جوان، می‌توان در بازار داخلی تحول ایجاد کرد و به درخشش در سطح بین‌المللی دست یافت.