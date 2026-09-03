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اختلاف چند دههای بر سر مالکیت ۱۷۱ هکتار از اراضی ضلع شرقی رزن با همکاری مردم و پیگیری مسئولان شهرستان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ماجرای این اراضی به حدود ۵۰ سال پیش بازمیگردد، زمانی که این زمینها خرید و فروش شده و در سالهای بعد، با ساختوساز و سکونت مردم، به بخشی از بافت مسکونی رزن تبدیل شده است.
سالها بعد، ادعای مالکیت نسبت به ۴۰ درصداز اراضی رزن مطرح شد، موضوعی که نگرانی صاحبان خانهها و املاک این محدوده را به دنبال داشت.
در جریان پیگیری این موضوع، مردم با ارائه اسناد و مدارک قدیمی معاملات و سوابق ملکی، در روشن شدن سابقه اراضی همکاری و مسئولان شهرستان رزن نیز موضوع را از مسیرهای قانونی دنبال کردند.
در نهایت، با اخذ اقرارنامه از مدعی مالکیت، اختلاف بر سر این ۱۷۱ هکتار تعیین تکلیف و پرونده این ادعا مختومه شد.
با پایان این اختلاف، زمینه برای اقدام مردم منطقه برای دریافت سند رسمی املاکشان فراهم شده است، اقدامی که میتواند پس از سالها، مالکیت ساکنان این محدوده را تثبیت و بلاتکلیفی آنها را برطرف کند.