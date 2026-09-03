مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از میزبانی اصفهان در چهاردهمین دوره جشنواره ملی مد و لباس فجر خبر داد و بر اهمیت توجه هم‌زمان به هویت، زیبایی‌شناسی و اقتصاد در صنعت پوشاک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قادر آشنا در نشست کارگروه مد و لباس اصفهان با تمجید از پویایی، مدیریت جهادی و ظرفیت‌های صنعتی و فرهنگی این استان گفت: با توجه به پیشنهاد سه استان برای میزبانی چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، در نهایت زیرساخت‌های قوی و فعالیت‌های مؤثر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصفهان به‌عنوان میزبان این رویداد ملی انتخاب شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به رونمایی از «نقشه مهندسی فرهنگی» استان اصفهان، این رویداد را گامی بزرگ در ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور دانست و یادآور شد: اصفهان در حوزه شورای فرهنگ عمومی چه در مرکز استان و چه در شهرستان‌ها، عملکرد بسیار موفقی داشته و رتبه و نصاب شایسته‌ای را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه به صبغه تاریخی و توانمندی بی‌نظیر استان اصفهان در صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: نام‌گذاری ۱۲ تیرماه به عنوان روز ملی نساجی و پوشاک که مقارن با فتوای تاریخی علمای اصفهان در تحریم پارچه‌های انگلیسی است، گواهی بر نقش پیشرو و هویت‌ساز این استان است اصفهان چه در عرصه صنعت و تاریخ و چه در دوران دفاع مقدس همواره سرآمد و پرچمدار بوده است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با تشکیل شورای سیاست‌گذاری و تدوین متن و دستورالعمل اولیه، امیدواریم با همکاری نخبگان، متخصصان نساجی و فعالان حوزه طراحی به‌ویژه در بخش پوشاک دانش‌آموزی شاهد برگزاری باشکوه و متفاوت این دوره از جشنواره در استان اصفهان باشیم.

در حاشیه نشست کارگروه مد و لباس و گردهمایی فعالان این حوزه در اتاق بازرگانی اصفهان، از پوستر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، رویداد بزرگ «هفته مد ایران - اصفهان» و نخستین رسانه تخصصی مد و لباس این استان رونمایی شد.

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مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، با اعلام آمادگی کامل استان برای میزبانی از این رویدادهای ملی و بین‌المللی، راه‌اندازی این جشنواره در اصفهان را نقطه عطفی در زمینه توسعه این صنعت در کشور برشمرد.