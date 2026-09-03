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نشست شورای سیاستگذاری ماهنامه «بهرهوری ملی» با حضور رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران و اعضای این شورا برگزار شد و راهکارهای ارتقای کیفیت، اثربخشی و توسعه محتوای این ماهنامه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست، محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، بر ضرورت ارزیابی میزان اثرگذاری ماهنامه و بررسی میزان تحقق اهداف مورد انتظار آن تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت مقالات و یادداشتهای دریافتشده در همایش ملی بهرهوری ۱۴۰۵، بر استفاده از این ظرفیت برای تولید و توسعه محتوای ماهنامه تأکید کرد.
علیاکبر اولیاء، رئیس اسبق سازمان ملی بهرهوری ایران نیز با تأکید بر ضرورت شناسایی مخاطبان و سنجش میزان اثرگذاری محتوای ماهنامه، پیشنهاد کرد از ظرفیت رسانههای تخصصی و اثرگذار برای توسعه دامنه انتشار مطالب استفاده شود.
وی همچنین بررسی امکان همکاری با رسانههایی مانند روزنامه «دنیای اقتصاد»، تقویت بازتاب رسانهای محتوای ماهنامه و معرفی فعالیتها و تجربیات بهرهوری در سایر کشورها را مورد تأکید قرار داد.
فاطمه پهلوانی، رئیس اسبق سازمان ملی بهرهوری ایران نیز با اشاره به اهمیت موضوع بهرهوری در شرایط کنونی کشور، بر استفاده از ظرفیت متخصصان و ایجاد بستری مشابه برنامه «پیتاک» سازمان بهرهوری آسیایی (APO) برای ارائه و اشتراکگذاری تجربیات تأکید کرد.
وی موضوعمحور بودن ماهنامه را یکی از نقاط قوت آن دانست و پیشنهاد کرد با تمرکز بر صنایع مشخص و بررسی وضعیت بهرهوری شرکتهای بزرگ و دولتی، جذابیت و اثربخشی محتوای ماهنامه افزایش یابد.
پهلوانی همچنین شکلگیری هیئت تحریریهای متشکل از متخصصان، صاحبان صنایع و صاحبنظران را برای تقویت محتوای ماهنامه ضروری دانست.
حمیدرضا نایبی، مشاور رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، نیز بر بهرهگیری از ظرفیت استادان دانشگاه، دانشجویان و متخصصان صنعت در تولید محتوای ماهنامه تأکید کرد و همراستایی محتوای منتشرشده با مدل مفهومی و چارچوبهای موردنظر سازمان را ضروری دانست.
علیرضا ولیان، سرپرست معاونت ترویج، شبکهسازی و اعتباربخشی سازمان ملی بهرهوری ایران نیز بر توسعه شبکه همکاری و طراحی سازوکاری منسجم برای تولید محتوا تأکید کرد.
وی گزارش رصد تولیدات علمی سال ۱۴۰۴ را ظرفیتی مناسب برای شناسایی منابع علمی، ایدههای پژوهشی و افراد صاحبنظر در حوزه بهرهوری دانست.
عباس حاجفتحعلیها، رئیس اسبق سازمان ملی بهرهوری ایران، سه نقش اصلی ماهنامه را اثرگذاری بر سیاستگذاران و تصمیمگیران، ایفای نقش علمی و آکادمیک و جریانسازی در حوزه بهرهوری عنوان کرد.
وی بر تولید محتوای تخصصی توسط سازمان و بازنشر آن از طریق سایر رسانهها برای افزایش دامنه اثرگذاری مطالب تأکید کرد.
زهرا قیومی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز بر ضرورت شناسایی و دستهبندی مخاطبان و شناخت نیازهای محتوایی هر گروه تأکید کرد.
وی بهروزرسانی ابزارهای انتقال محتوا و ارسال مطالب متناسب با حوزه فعالیت و نیاز مخاطبان، بهویژه مدیران، را ضروری دانست.
بهروز محمودی، معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران، نیز نبود همگرایی و اجماع درباره مفاهیم و کارکردهای پایهای بهرهوری را از چالشهای این حوزه عنوان کرد و ماهنامه را ظرفیتی برای ایجاد فضای مشترک گفتوگو و تبادل دیدگاهها دانست.
وی پیشنهاد کرد موضوعاتی همچون کیفیت نظام تصمیمگیری، نظام تخصیص منابع و چابکسازی دولت در دستور کار محتوایی ماهنامه قرار گیرد و از دیدگاهها و بازخوردهای صاحبنظران برای افزایش اثربخشی مطالب استفاده شود.
در ابتدای این نشست نیز وحید اقدسی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان ملی بهرهوری ایران و سردبیر ماهنامه «بهرهوری ملی»، گزارشی از رویکردهای کلان ماهنامه، محورهای موضوعی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و آمار تفکیکی تولید محتوا ارائه کرد.