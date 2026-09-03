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برنامه «پشت آینه مات است» از رادیو جوان، روایتهایی واقعی از ترک اعتیاد و بازگشت به زندگی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این برنامه به نویسندگی و تهیهکنندگی غزاله یراقی یکشنبهها ساعت ۲۲ به مدت ۶۰ دقیقه از رادیو جوان پخش می شود.
غزاله یراقی نویسندگی و تهیهکنندگی درخصوص این برنامه گفت: «پشت آینه مات است»، روایتهایی واقعی از ترک اعتیاد و بازگشت به زندگی را بازگو می کند و برنامهای شنیدنی که با قصههای واقعی، امید را در دل شنوندگان زنده میکند.
یراقی گفت: برنامه «پشت آینه مات است» با نگاهی انسانی و واقعگرایانه به موضوع آسیبهای اجتماعی اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر میپردازد و این برنامه با تکیه بر روایتهای واقعی ترک اعتیاد، سعی دارد چراغی از امید برای شنوندگان روشن کند.
وی هدف اصلی «پشت آینه مات است» را نه فقط آگاهسازی، بلکه انگیزهبخشی به افرادی دانست که خود یا اطرافیانشان درگیر بیماری اعتیاد هستند و یکی از نقاط قوت برنامه، ارتباط مستقیم و مؤثر با مخاطبان است.
در هر قسمت از برنامه، مهمانانی حضور مییابند که تجربیات شخصی خود را از دوران مصرف، ترک و بازگشت به زندگی با مخاطبان به اشتراک میگذارند. این روایتهای زنده، واقعی و صمیمی، امکان همذاتپنداری را برای شنونده فراهم کرده و انگیزهای برای شروع تغییر ایجاد میکنند.