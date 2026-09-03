به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرماندار کلاله گفت: بارش شدید باران صبح امروز در دهستان تمران کلاله، منجر به روان آب و سیلابی شدن رودخانه های فصلی روستاهای اوقچی، گچی سو در اطراف خالد نبی شد.

محمود سالاری افزود : خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از خسارات احتمالی به ما نرسیده است.

رئیس مدیریت بحران کلاله گفت: همه راه ها باز است، آمد و شد وسائل نقلیه در حال انجام است.

وی افزود: عوامل مدیریت بحران با حضور در منطقه اوضاع را رصد می کنند.