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فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری سارقان انبار پارچه در بازار تهران خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کرم سلطانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع سرقت از یک انبار پارچه در محدوده بازار تهران، تیمی از کارآگاهان مبارزه با سرقت اماکن پایگاه هفتم پلیس آگاهی تحقیقات میدانی خود را آغاز کردند.
وی افزود: با حضور عوامل بررسی صحنه جرم در محل مشخص شد سارقان علاوه بر سرقت اموال، دستگاه ضبط تصاویر دوربینهای مداربسته را نیز با خود بردهاند؛ با این حال کارآگاهان با بررسی دوربینهای پیرامونی و بهدستآوردن تصاویر، موفق به شناسایی یکی از سارقان شدند.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: شاکی پس از مشاهده تصاویر، یکی از افراد حاضر در صحنه را به عنوان نگهبان سابق انبار شناسایی کرد که طبق بررسیها تبعه افغانستان بوده و پس از سرقت به کشور خود بازگشته است.
سلطانی ادامه داد : تحقیقات مالی در ادامه نشان داد مبالغ قابل توجهی به حساب سارق متواری واریز شده و بررسی تراکنشها حاکی از آن بود که فردی به نام «نادر» بیشترین مبالغ را به حساب وی واریز کرده است.
وی گفت: کارآگاهان با اخذ دستور قضایی و هماهنگیهای لازم، محل فعالیت این فرد را در یکی از مغازههای پارچهفروشی در اسلامشهر شناسایی کردند و پس از دریافت نیابت قضایی، به محل اعزام شدند.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: مأموران در این عملیات موفق به دستگیری متهم و کشف مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه شدند که ارزش آنها بیش از ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سلطانی خاطرنشان کرد: متهم در ابتدا منکر خرید اموال مسروقه بود، اما پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به مالخری اعتراف کرد و مدعی شد اموال را با قیمت پایینتر از سارق خریداری کرده و سپس در مغازه خود به فروش میرسانده است.
وی در پایان گفت: پس از تکمیل تحقیقات و اقدامات قانونی برای بازگرداندن اموال مسروقه به شاکی، پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال و متهم نیز با صدور قرار وثیقه روانه زندان شد.