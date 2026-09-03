مدیر انجمن ادبی فرهنگسرای خاوران، گفت: شعر آیینی امروز از حصار صرفِ توصیفِ زیبایی‌ها و ارزش‌های مذهبی خارج شده و به یک هنر مسئولیت‌پذیر و متعهد تبدیل شده است.

محمدرضا ولی‌زاده، شاعر و فعال ادبی، و مدیر انجمن ادبی فرهنگسرای خاوران، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به تحولات چند دهه اخیر در شعر آیینی افزود: «از آغاز نهضت امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی، این گونه شعری در کنار جنبه‌های توصیفی، وجهه‌ای اجتماعی و دغدغه‌مند پیدا کرد. شعر آیینی امروز ما، هم‌گام با مسائل روز و دغدغه‌های مردم حرکت می‌کند و شاید بتوان گفت در گفت‌و‌گو با مخاطب، از بسیاری از گونه‌های هنری دیگر پیشروتر عمل کرده است.»

این شاعر و فعال ادبی درباره اهمیت محافل ادبی و نقش آنها در استعدادیابی افزود: «تاریخ شعر ما مدیون همین انجمن‌های ادبی است که از سده‌های گذشته تا امروز، بستری برای گفت‌و‌گو و تضارب آرا بوده‌اند. راز ماندگاری و پویایی شعر فارسی، انتقال سینه به سینه تجربیات از استادان به نسل جوان در همین جلسات است.»

مدیر انجمن ادبی فرهنگسرای خاوران با یادآوری تجربه شخصی خود گفت: «نقطه عطف زندگی ادبی من، حضور در انجمن شعر فرهنگسرای امید در دوران دبیرستان بود. همان آشنایی‌های ساده در فضای فرهنگسرا، مسیر زندگی مرا به سمت ادبیات دانشگاهی و دلبستگی عمیق به شعر هدایت کرد. توصیه من به نوجوانان و جوانانی که قریحه ادبی دارند این است که خود را از این محافل محروم نکنند. حضور در جمع پیشکسوتان و شنیدن نقدها، همان چیزی است که ذوق‌های جوانان را صیقل می‌دهد و به آنها جهت می‌بخشد.»