هلال احمر فلسطین و وزارت بهداشت این کشور اعلام کردند که به دنبال حمله شهرک‌نشینان و نیرو‌های اسرائیلی به کرانه باختری ۲ فلسطینی به شهادت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد، یک جوان و یک نوجوان فلسطینی بر اثر تیراندازی نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی در شهرک «المغیر» در شرق رام‌الله به شهادت رسیدند.

براساس این گزارش ساعتی پیش از این خبر، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که یک فلسطینی در جریان حمله شهرک‌نشینان و نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به روستای «المغیر» در شرق رام‌الله، بر اثر اصابت گلوله زخمی شده است.

این سازمان امدادی فلسطین همچنین از زخمی شدن دومین فلسطینی با جراحات خطرناک به دنبال حمله شهرک‌نشینان به شهرک «المغیر» در شرق رام‌الله خبر داده بود.

همچنین استانداری قدس اعلام کرد، نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به شهرک «الرام» در شمال قدس اشغالی یورش بردند.

این تحولات ساعتی پس از آن رخ می‌دهد که رسانه‌های صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که «ایال زامیر» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی دستور افزایش آماده باش در کرانه باختری را صادر کرده است.

دستور این آماده باش به دنبال آن صادر می‌شود که در روز‌های اخیر موجی از حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری به وقوع پیوسته است.

در واکنش به افزایش حملات شهرک‌‌نشینان صهیونیست به کرانه باختری، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با اشاره به اینکه افزایش حملات شهرک‌نشینان تحت حمایت ارتش صهیونیستی صورت می‌گیرد، این اقدامات را در راستای اجرای طرح‌های الحاق و پاک‌سازی قومی دانست و خواستار ایستادگی عمومی ملت فلسطین شد.

جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: این اقدام در چارچوب یک سیاست سازمان‌یافته و هدفمند علیه سرزمین و مردم فلسطین انجام می‌شود.

این گروه فلسطینی تأکید کرد: تلاش‌های دشمن برای تحمیل طرح‌های الحاق، کوچ اجباری و پاک‌سازی قومی، نیازمند اقدامی جدی و مؤثر در تمامی سطح‌ها برای توقف این جنایات و پاسخگو کردن عاملان آن است.

در ادامه این بیانیه آمده است: خون شهدا و فداکاری‌های ملت ما هرگز هدر نخواهد رفت و نه تنها دشمن صهیونیستی در شکستن اراده مردم ما یا ریشه‌کن کردن آنان از سرزمینشان ناکام خواهد ماند، بلکه این جنایات تنها به پایداری و تعهد بیشتر مردم فلسطین به حقوق خود می‌انجامد.

جنبش حماس در پایان خطاب به مردم فلسطین افزود: از تمام آحاد ملت در سراسر کرانه باختری می‌خواهیم با همبستگی و مقابله بیشتر با تجاوزات اشغالگران و باند‌های یهودی، ایستادگی و از سرزمین، روستا و دارایی‌های خود محافظت کنند.